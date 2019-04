Apbalvoti konkursa “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” laureāti

850 dalībnieku konkurencē konkursa “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” pirmās, otrās un trešās vietas diplomus saņēma 61 jaunais mākslinieks, 54 dalībnieki ieguva atzinības rakstus un 13 iedvesmojošu darbu autori tika pie īpašas Jelgavas novada pašvaldības simpātiju balvas, informē Jelgavas novada pašvaldības pārstāve Dace Kaņepone.



Šogad Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas izsludinātajā starptautiskajā mākslas konkursā jaunie mākslinieki radīja darbus, kas veltīti tēmai “Klusā daba. Lauku veltes”, attēlojot no dažādiem priekšmetiem un lauku veltēm izveidotas kompozīcijas. Bērniem un jauniešiem vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem bija iespēja izpaust savas prasmes glezniecībā, grafikā, datorgrafikā un fotogrāfijā.

Starptautiska žūrija, kuras sastāvā darbojās mākslinieks un Alītas Mākslas ģimnāzijas un Alītas koledžas pasniedzējs Arūns Vaitkus, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktores vietniece Marija Kaupere, Jelgavas Mākslinieku biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis, gleznotājs un dizainers Uldis Zuters, mākslinieks Edgars Ameriks, noteica 61 pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēju un 54 atzinības rakstu saņēmējus. Starp labākajiem ir arī Jelgavas novada izglītības iestāžu audzēkņi.

Pirmo vietu nominācijā “Gleznošana” vecuma grupā no septiņiem līdz deviņiem gadiem ieguva Vircavas vidusskolas audzēkne Viktorija Miltiņa (skolotāja Agija Ivanova), nominācijā “Fotogrāfija” vecuma grupā no 10 līdz 12 gadiem – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Karīna Bogdanova (skolotāja Liene Āboma).

Otro vietu nominācijā “Grafika” vecuma grupā no 10 līdz 12 gadiem ieguva Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Guna Zemjāne (skolotāja Anita Antoņeviča), vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēknis Rihards Antoņevičs (skolotāja Anita Antoņeviča). Savukārt nominācijā “Fotogrāfija” vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem otrā vieta Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēknei Laurai Maļavko (skolotāja Santa Āboma), bet vecuma grupā no 16 līdz 18 gadiem – Kalnciema pagasta vidusskolas audzēknei Juliānai Karpovai (skolotāja Ilona Mellupa).

Trešo vietu nominācijā “Grafika” vecuma grupā no 16 līdz 18 gadiem ieguva Kalnciema vidusskolas audzēkne Santa Lelde Ķezbere (skolotāja L.Āboma), bet nominācijā “Fotogrāfija” vecuma grupā no 10 līdz 12 gadiem godpilnā trešā vieta arī Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēknim Kirilam Petriņičam (skolotājas Ilona Mellupa, Kristīne Zariņa).

Ar atzinības rakstiem nominācijā “Gleznošana” vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem apbalvotas Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Marija Karasenko un Marta Vaidzirde. Nominācijā “Grafika” vecuma grupā no septiņiem līdz deviņiem gadiem atzinība Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēknei Eritai Siliņai un Vircavas vidusskolas audzēknei Nellijai Rozei, savukārt vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēknim Mikam Fiļimonovam un Šķibes pamatskolas audzēknei Amandai Ievai Tutānei. Nominācijā “Fotogrāfija” vecuma grupā no 10 līdz 12 gadiem ar atzinību novērtēts Kalnciema vidusskolas audzēknes Agneses Grīnbergas un Karīnas Bogdanovas veikums.

Savukārt Jelgavas novada pašvaldības pārstāvjus īpaši uzrunāja 13 darbi, kuru autori saņēma pašvaldības simpātiju balvas. Nominācijā “Gleznošana” vecuma grupā no septiņiem līdz deviņiem gadiem to saņēma Kristers Mednis no Vidzemes Jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas un Matīss Makars no Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas, vecuma grupā no 10 līdz 12 gadiem – Jasmīne Prince no Jūrmalas Mākslas skolas, Alise Sivko no Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Miranda Dūna no Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas, savukārt vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem – Monta Poškus no Īslīces pamatskolas, Agnese Banga no Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas un Arina Kangizere no Indras Mūzikas un māksla skolas.

Nominācijā “Grafika” vecuma grupā no 10 līdz 12 gadiem simpātiju balva Evelīnai Deglavai no Ādažu Mūzikas un mākslas skolas un Liānai Levdanskai no Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas, bet vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem to saņēma Betija Vildiņa no Amatas novada Mūzikas un mākslas skolas.

Nominācijā “Fotogrāfija” vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem Jelgavas novada pašvaldības simpātiju balva tika Laurai Maļavko no Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas un Agnesei Bečai no Gulbenes Mākslas skolas.

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas konkurss “Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot” pirmo reizi norisinājās 2018. gadā, atzīmējot Ģ.Eliasa 130 gadu jubileju, un šogad piedzīvo savu otro izlaidumu, sekmējot mākslas skolu audzēkņu radošās domāšanas attīstību un pulcējot pārsteidzoši lielu interesentu skaitu.





FOTO: Jelgavas novada pašvaldība