Apbalvoti konkursa "Sējējs 2019" laureāti (FOTO)

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) Jelgavā piektdien sveikti Zemkopības ministrijas konkursa "Sējējs 2019" laureāti un veicināšanas balvu saņēmēji - lauksaimnieki, tostarp arī jaunie zemnieki, pārtikas ražotāji un mazpulki.

Šogad konkursa "Sējējs" laureātus sveica un balvas piešķīra deviņās konkursa nominācijās, kā arī tika pasniegta balva "Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā".

Balva "Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā" tika piešķirta Latvijas Augļkopju asociācijas valdes priekšsēdētājai, augļkopei Mārai Rudzātei.

Nominācijas "Gada lauku saimniecība" laureāte bija Gulbenes novada uzņēmuma "Brīvzemnieki" valdes priekšsēdētāja Gunta Biteniece, bet veicināšanas balvas šajā nominācijā saņēma Riebiņu novada zemnieku saimniecības "Viktorija" īpašnieks Ivans Daņilovs, kā arī Ādažu novada "Latfood Agro" valdes priekšsēdētājs Ilgvars Krūmiņš.

Nominācijas "Gada uzņēmums pārtikas ražošanā" laureāts ir maizes ražotāja "Dona” valdes priekšsēdētājs Kārlis Zemešs, bet veicināšanas balvas saņēmuši piena pārstrādes uzņēmuma "Tukuma piens" direktors Ints Poškus un uzņēmuma "Ineses tortes" īpašniece Inese Goldmane.

Nominācijas "Ģimene lauku sētā" laureāti ir Upenieku ģimene no Vārkavas novada zemnieku saimniecības "Kārkliņi", bet veicināšanas balvas šajā nominācijā saņēmusi Višņevsku ģimene no Viļānu novada piemājas saimniecības "Gulbji" un Muskaru ģimene no Limbažu novada zemnieku saimniecības "Mazvēveri".

Nominācijas "Jaunais veiksmīgais zemnieks" laureāte ir Santa Kuzmika no Ludzas novada zemnieku saimniecības "Ciemupe", bet veicināšanas balvas saņēmuši Lelde Bāra no Jelgavas novada saimniecības "Svētes Lejnieki" un Baiba Rankevica no Jelgavas novada zemnieku saimniecības "Vārpas".

Nominācijas "Gada veiksmīgākā kopdarbība" laureāts ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) "Latraps", bet veicināšanas balvas saņēmuši LPKS "Daiva"no Rūjienas novada un LPKS "Viļāni" no Viļānu novada.

Nominācijas "Bioloģiskā lauku saimniecība" laureāts ir Skrīveru novada zemnieku saimniecības "Ragāres" īpašnieks Jānis Vaivars, bet veicināšanas balvas saņēmuši Limbažu novada uzņēmuma "Krogzeme" īpašniece Diāna Krogzeme un Lielvārdes novada bioloģiskās saimniecības "Siliņi" īpašniece Ieva Langrāte.

Nominācijas "Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā" laureāts ir Jelgavas novada uzņēmuma "Zekants" projekts "Kraukšķīgu pupu uzkodu "Pupuchi" ražošanas attīstība" un projekta izvirzītājs - LEADER vietējā rīcības grupa "Lauku partnerība "Lielupe"".

Veicināšanas balvas šajā nominācijā piešķirtas Limbažu novada individuālā darba veicēja Jāņa Ulmja projektam "DALA - Latvijas Dziedniecisko augu laboratorijas "Avotiņi" kā starpsektorāla, integrēta mikrouzņēmuma izveide Limbažu novadā" - projekta izvirzītājs LEADER vietējā rīcības grupa "Vidzemes lauku partnerība “Brasla"". Veicināšanas balva piešķirta arī Rēzeknes novada uzņēmuma "KUUP COFFEE" projektam "Specializētās grauzdētavas izveide Rēzeknes novada Lendžos" - projekta izvirzītājs ir LEADER vietējā rīcības grupa "Rēzeknes rajona kopienu partnerība".

Nominācijas "Rītdienas Sējējs - mazpulks" laureāts ir Valdemārpils mazpulks - vadītāja Anda Dzene (Talsu novads), bet veicināšanas balvas piešķirtas Staļģenes mazpulkam – vadītājai Andai Skrupskai (Jelgavas novads) un Sūnu mazpulkam - vadītājai Dainai Kalvei (Krustpils novads), kā arī Jaunpils-Viesatu mazpulkam - vadītājai Līgai Bierandei (Jaunpils novads).

Nominācijas "Zinātne praksē un inovācijas" laureāts (grupā "Zinātne praksei") ir profesors Pēteris Rivža un vadošie līdzautori asociētā profesore Dina Popluga un profesors Ritvars Sudārs, asociētā profesore Dzidra Kreišmane, asociētais profesors Kaspars Naglis-Liepa par monogrāfiju "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā".

Veicināšanas balva (grupā "Zinātne inovācijai") piešķirtas bioloģijas doktorei Ingai Moročko-Bičevskai un vadošajiem līdzautoriem bioloģiskas doktoriem Inai Baļķei un Maksimam Balalaikinam, kā arī agronomijas doktoram Arturam Stalažam par projektu saistībā ar Latvijas smiltsērkšķu slimību un kaitēkļu identifikāciju un raksturojumu zinātniskā pamatojuma nodrošināšanai diagnostikas metožu izstrādei un ilgtspējīgas augu aizsardzības sistēmas izveidei.

Veicināšanas balva (grupā "Jaunais zinātnieks") saņēmusi agronomijas doktore Rasma Platače un zinātniskā darba vadītājs agronomijas doktors, profesors Aleksandrs Adamovičs par promocijas darbu "Zālaugu biomasas ieguve cietā kurināmā ražošanai".

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA), apbalvošanas ceremonijā uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka konkurss ir sacensība un arī pateicība ikvienam saimniekam, kas strādā lauksaimniecības nozarē.

Gerhards savā uzrunā arī uzsvēra šogad paveikto un nozares sasniegtos rezultātus, kā arī īpaši izcēla lielāko graudu ražu Latvijas vēsturē - 3,16 miljonus tonnu, ar ko Latvijas graudkopji var lepoties.

Ministrs uzteica valsts un nozares dalībnieku veiksmīgās sadarbības nozīmīgumu lauksaimniecības nozares attīstībā, kā piemēru minot izstrādāto un īstenoto samazinātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 5% apmērā piemērošanu svaigiem dārzeņiem, augļiem un ogām.

Pēc viņa sacītā, PVN samazināšanas svaigiem dārzeņiem, augļiem un ogām rezultāti ir signāls, ka šī iecere ir jāturpina un pakāpeniski jāpaplašina arī nākamajos gados. Zemkopības ministrija sadarbībā ar LLU ir sākusi aktīvu darbu pie samazinātā PVN projekta izstrādes citiem pašmāju svaigās produkcijas veidiem.

Zemkopības ministrs pauda pārliecību, ka samazināts PVN nākotnē būtu jānosaka svaigai gaļai, maizei, pienam, kā arī citiem Latvijas iedzīvotāju vidū iecienītiem produktiem, kas būtu ievērojams atbalsts pašmāju lauksaimniekiem un Latvijas iedzīvotājiem, jo tādējādi tiktu veicināta arī vietējo produktu pieejamība un konkurētspēja.

Šogad konkurss "Sējējs" notika 26. reizi, tajā piedalījās 70 dalībnieki. Konkursa laureāti saņēma gada balvu "Sējējs" (bronzas statuja), diplomu un naudas balvu. Apbalvoti arī veicināšanas balvu saņēmēji.

Foto: Eva Pričiņa