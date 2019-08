Apbalvoti labākie nākotnes digitālo profesiju projektu autori; viņu vidū arī jelgavnieki

Ar svinīgo apbalvošanu noslēdzies Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA), “Microsoft Latvia” un Latvijas IT Klastera organizētais konkurss “Digitālās prasmes nākotnes darbam 2019”. Dažādu vecuma grupu jaunieši izstrādāja projektus vairākās nākotnes digitālajās profesijās.

Konkursā tika aicināti piedalīties Latvijas pamatskolu un vidusskolu jaunieši vecumā no 12 līdz 19 gadiem, piedāvājot izvēlēties kādu no 10 dažādiem iespējamiem karjeras attīstības virzieniem: mašīnmācīšanās inženieris, robotu treneris, virtuālās realitātes veidotājs, mākslīgā intelekta attīstītājs, 3D inženieris, 5G lielceļu pārvaldnieks, influenceris, mākoņu arhitekts, datu detektīvs un gudro māju dizaineris. Jauniešiem bija jāizvēlas sev atbilstošākais, jāizveido un jāiesniedz digitālā formātā izstrādāts redzējums par šīs profesijas pienākumiem, nepieciešamajām īpašībām un prasmēm, kā arī ikdienas darbu, informē konkursa rīkotāji.

Jauniešu un viņu skolotāju svinīgā apbalvošana notika Datorikas skolotāju konferences laikā, VEF Kultūras pilī. Par labāko tika atzīts Endijs Bertāns no Ventspils tehnikuma (skolotāja Māra Kalneja), kurš izstrādāja projektu “Mākslīgā intelekta attīstītājs - profesija ar soli nākotnē”. Kā savā darbā norādījis E.Bertāns, ja ir vēlme kļūt par mākslīgā intelekta risinājumu attīstītāju, jābūt vispusīgam, ar elastīgu un analītisku domāšanu, radošam, spējīgam izrādīt iniciatīvu.

Otrās vietas ieguvējs ir Aleksandrs Samsonovičs no Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" Daugavpilī (skolotājs Aleksandrs Bogdanovs), kurš izstrādāja projektu “Virtuālās realitātes veidotāja darbs - ceļojums Dinaburgas pilī”.

Savukārt trešo vietu ieguva trīs jaunieši: Renārs Kokins no Jelgavas 4. vidusskolas (skolotāja Aija Puste) ar izstrādāto projektu “Mākslīgā intelekta attīstītājs - nākotnes vīzija”, Kristiāna Linde no Jelgavas Mākslas skolas (skolotāja Anda Birģele) ar projektu “Mana influencera vīzija” un Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņa dalībniece Rebeka Betija Tamberga (skolotājs Inguss Blaudums) ar projektu “Rebeka - robotu treneris”.

Visi pieci labāko projektu autori balvā saņēma dāvanu kartes tehnoloģiju iegādei LMT veikalā. Pirmās vietas ieguvēja E.Bertāna skolotāja no Ventspils tehnikuma – Māra Kalneja balvā saņēma apmaksātu dalību, tai skaitā ceļa izdevumus un uzturēšanos, organizācijas “All Digital” rīkotajā konferencē „All Digital summit 2019” Boloņā, Itālijā šā gada oktobrī.

“26. augustā datorikas skolotāju konferencē mēs paziņojām ka 2020. gads būs tehnoloģiju un datorikas gads . Ir lieliski, ka varam to iesākt, atskatoties uz to, kas jau paveikts šogad. Jaunieši no visas Latvijas LIKTA, “Microsoft” un IT Klastera atbalstītā konkursa ietvaros veidoja savas nākotnes vīzijas par digitālajām profesijām, kurās vēlētos darboties. LIKTA ir gandarīta, ka IKT nozarei un visai Latvijas ekonomikai aug nākamie speciālisti, ” uzsver LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

“Viens no lielākajiem izaicinājumiem šodienas darba tirgū ir mūsu iztēles spēja. Kā darbiniekus, vadītājus, uzņēmējus mūs ļoti bieži nobremzē tieši nespēja iztēloties, kā mainās un mainīsies mūsu sabiedrība un bizness lielo datu un mākslīgā intelekta tehnoloģiju ietekmē, kādas tehnoloģiju prasmes mums būs nepieciešamas, kā tās iegūt un izmantot. Iedziļinoties konkursa uzvarētāju darbos, kļuva skaidrs, ka šiem jauniešiem viss būs kārtībā gan ar tehnoloģiju prasmēm, gan ar iztēli un idejām,” atzīst “Microsoft” vadītāja Baltijā Renāte Strazdiņa.

Pasākumā jauniešiem bija iespēja dzirdēt iedvesmojošas uzrunas un aplūkot VEF Kultūras pils vestibilā izvietotos uzņēmumu “Accenture”,” Latvijas Mobilā telefona”, Baltic3D.eu, “ZZ Dats” un VISMA stendus, kuros uzņēmumi demonstrēja biznesā aktuālās inovācijas, tehnoloģijas un izglītības iniciatīvas.

Konkurss Latvijas skolēniem „Digitālās prasmes nākotnes darbam 2019” tika izsludināts ikgadējās informatīvās kampaņas „Digitālā nedēļa 2019” laikā, kas šogad Latvijā un visā Eiropā norisinājās no 24. līdz 29. martam. Konkursa mērķis bija attīstīt jauniešos prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes digitālajām profesijām un iepazīstināt jauniešus ar dažādām digitālās karjeras un darbu iespējām, veicinot izprati par digitālās jomas nozīmīgumu nākotnes profesijās. Konkursu īstenoja LIKTA sadarbībā ar “Microsoft Latvia” un IT klastera projektu „Informācijas tehnoloģiju nozares konkurētspējas un eksportspējas paaugstināšana”.

