Apledojuma dēļ vietām Latvijā apgrūtināti braukšanas apstākļi

Šorīt Latvijā apledojums vietām apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, liecina VAS "Latvijas valsts ceļi" apkopotā operatīvā informācija.

No valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Rīgas apvedceļa (A5) posmā no Salaspils līdz Babītei, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Nīcgales līdz Daugavpilij, Bauskas šosejas (A7) visa maršruta garumā, kā arī Jelgavas šosejas (A8) visa maršruta garumā.

Tāpat jārēķinās ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Saldum un no Grobiņas līdz Liepājai, Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Tukumam, kā arī Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Rēzeknes līdz Terehovai.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Liepājas, Ludzas, Preiļu, Talsu un Tukuma apkārtnē.

Slidenie ceļu posmi visā valstī tiek kaisīti. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 58 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Autovadītāji tiek aicināti ievērot ceļa segumam un stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, stilu un distanci, kā arī slidenākos posmos izvairīties no straujiem manevriem.

