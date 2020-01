Ar Jelgavu iepazīstinās Baltijas tūrisma izstādēs

Šajā nedēļas nogalē, no 24. līdz 26. janvārim, izstādē "Adventur" Viļņas "LitExpo" centrā piedalīsies Jelgavas reģionālā tūrisma centra (JRTC) pārstāvji, iepazīstinot izstādes apmeklētājus ar atpūtas, izklaides un tūrisma piedāvājumu un aktualitātēm pilsētā. "Adventur" Lietuvā sekos tūrisma izstādes Latvijā un Igaunijā, kurās arī tiks pārstāvēta Jelgava, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

JRTC vadītāja Anda Iljina informē, ka izstāžu apmeklētāji tiks iepazīstināti ar pilsētas jaunumiem – koncertzāli "Mītava", jauno pastaigu maršrutu pa Jelgavas skulptūru takām, kā arī elektroskrejriteņu nomas punkta "Migo City" 2020. gada tūrisma sezonas jaunumu – laivu ar astoņām vietām, kurā pieejams grils, radot jaunu un interesantu veidu, kā pilsētu izbaudīt uz ūdens.

Stenda apmeklētājiem būs iespēja piedalīties interaktīvā spēlē, ekrānā atminot 12 Jelgavas apskates objektus, par ko varēs laimēt suvenīrus ar Jelgavas simboliku, kā arī biļetes uz 22. Starptautisko ledus skulptūru festivālu, kas norisināsies nedēļas nogalē no 7. līdz 9. februārim. JRTC pārstāvji sniegs informāciju arī par festivāla pasākumiem un programmu.

Kā katru gadu, Jelgavas stendā varēs iegūt informāciju arī par pilsētas kultūrvēsturiskajiem objektiem, muzejiem, izklaides un ēdināšanas vietām. Plānots, ka tiks pārstāvēti arī vietējie uzņēmēji un to piedāvājums. Tāpat tiks prezentēti jaunākie tūrisma materiāli – ceļvedis "Jelgava, Jelgavas novads un Ozolnieku novads 2020" un buklets "Jelgava 2020". Šos un citus materiālus par pilsētas un tuvējās apkārtnes sniegtajām iespējām var saņemt JRTC Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, kā arī interneta vietnē www.visit.jelgava.lv, sadaļā "Noderīga informācija".

Nākamajā nedēļas nogalē, no 31. janvāra līdz 2. februārim, Jelgavas stends būs atrodams izstādē "Balttour 2020", kur interesentus sāks informēt arī par Pavasara restorānu nedēļu Jelgavā, kas norisināsies no 27. aprīļa līdz 4. maijam, iekļaujot tajā arī Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu – "Baltā galdauta svētkus". Savukārt no 7. līdz 9. februārim par tūrisma iespējām Jelgavā varēs uzzināt izstādē "Tourest" Tallinā.

Foto: no arhīva