Ārstu biedrība aicina sabiedrību piedalīties balsojumā par Latvijas labākajiem mediķiem

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) aicina sabiedrību piedalīties balsojumā par Latvijas labākajiem mediķiem, tādā veidā godinot veselības nozares darbiniekus, aģentūru LETA informē biedrības prezidente Ilze Aizsilniece.

Balsot var līdz 1.martam LĀB mājaslapā. Savukārt "Gada balvas medicīnā" svinīgā ceremonija notiks 26.martā kinoteātrī "Splendid Palace".

Šogad "Gada balva medicīnā" tiks pasniegta 14 nominācijās. Ikvienam sabiedrības pārstāvim ir iespēja balsot par savu kandidātu deviņās nominācijās, tostarp, "Gada ģimenes ārsts 2019", "Gada ārsts speciālists 2019", "Gada farmaceits 2019", "Gada māsa 2019", un "Gada slimnīca 2019".

Tradicionāli "Gada balva medicīnā" tiks pasniegta arī nominācijās "Gada cilvēks medicīnā 2019", "Gada notikums medicīnā 2019" un "Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā". Šajās nominācijās uzvarētājus nosaka Ārstu biedrības ekspertu vērtējums, skaidroja Aizsilniece. Savukārt nominācijā "Gada docētājs 2019" par saviem pedagogiem balsos Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes medicīnas studenti.

"Gada balvas medicīnā" pasniegšanas pasākumu organizē LĀB un to atbalsta medikamentu ražotāji AS "Olainfarm" un AS "Grindeks".

"Neraugoties uz sarežģīto situāciju nozarē, balvas desmitā ceremonija notiks laikā, kad mediķi ir nepārprotami apliecinājuši savu vienotību," uzsvēra LĀB prezidente. Viņa skaidroja, ka šogad pasākumam ir simboliska nozīme, piebilstot, ka dalība balsojumā, ir vēl viena iespēja ikvienam pateikties un paust savu atbalstu mediķiem.

Pirmo reizi "Gada balva medicīnā" tika pasniegta 2008.gadā. Biedrības prezidente klāstīja, ka laikam ejot esot strauji pieaugusi arī sabiedrības iesaiste un pašlaik cilvēki savus pieteikumus sūta pat no ārzemēm.

2010.gadā krīzes dēļ balva netika pasniegta, bet tradīcija tika atjaunota 2012.gadā. "Gada balvas medicīnā" balsojumā 2019.gadā piedalījās gandrīz 13 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju un balva tika pasniegta 15 nominācijās, vēstīja Aizsilniece. "Gada balvas medicīnā" autors ir metālmākslinieks Armands Jēkabsons.

LĀB, kas ir pasākuma organizētāja, ir dibināta 1988.gadā un tās mērķis ir Latvijas veselības aprūpes sistēmas un ārstu kvalifikācijas pilnveidošana, ārstu tiesisko, profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvība, tautas veselības veicināšana, veselības aprūpes organizācijas uzlabošana un medicīnas izglītības sistēmas pilnveidošana, kā arī ārstu ētikas principu popularizēšana un to ievērošanas kontrole.

