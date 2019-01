AS “PET Baltija” sveic Jelgavas vidusskolēnus – dabaszinātņu priekšmetu izcilniekus (FOTO)

Piektdien, 4. janvārī “Eco Baltia” grupas plastmasas pudeļu pārstrādes uzņēmums AS ”PET Baltija” sadarbībā ar Jelgavas pilsētu jau piekto reizi sveica Jelgavas skolu vidusskolēnus, kuri sasnieguši teicamus un izcilus rezultātus dabaszinātņu mācību priekšmetos – ķīmijā, fizikā un bioloģijā. Svinīgā ceremonijā, kas norisinājās Jelgavas Amatu vidusskolā, tika apbalvoti 32 centīgākie, mudinot jauniešus gūt aizvien labākas sekmes šajos priekšmetos un saistīt ar tiem arī savas nākotnes profesijas izvēli, informē uzņēmums.

Prēmiju pasniegšana izcilākajiem vidusskolēniem ir ilggadēja “PET Baltija” iniciatīva, lai atbalstītu talantīgākos skolēnus, kā arī stiprinātu dabaszinātņu mācību priekšmetu lomu jauniešu izglītībā. Jau piekto reizi skolēni pateicībā par labajām sekmēm no uzņēmuma „PET Baltija” saņēma naudas balvas 50 eiro apmērā.

„Mūsdienu laikmetam raksturīga ne tikai tehnoloģiju attīstība, bet arī sabiedrības domāšanas paradigmas maiņa. Šodien visaptveroši aktuāls kļūst tas, par ko vēl pirms pāris gadu desmitiem runāja vien nedaudzi – atbildība pret dabu, ekoloģiskā inteliģence, spēja atbildīgi veidot sakārtotu, veselīgu vidi. Tikai pieaugot sabiedrības izglītībai, mēs varam cerēt uz straujāku vides atveseļošanu. Tāpēc eksaktās un dabas zinātnes šobrīd ir svarīgākas nekā jebkad agrāk: tās ir ne tikai veiksmīgai karjerai saistītajās nozarēs, bet arī starta komplekts atbildīgākas un videi draudzīgāk domājošas sabiedrības veidošanai . Esam gandarīti, ka varam atbalstīt talantīgākos jauniešus un iedvesmot viņus apgūt šīs sarežģītās, bet aizraujošās zinātnes arī turpmāk,” pauž “PET Baltija” valdes priekšsēdētājs Kaspars Fogelmanis.

Apbalvojot centīgākos skolēnus un izsakot pateicību viņu pedagogiem, AS “PET Baltija” jau vairākus gadus sadarbojas ar Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldi, veidojot kopīgus projektus, kas vērsti uz skolēnu piesaisti eksakto priekšmetu apguvei un talantīgo skolēnu atbalstu.

Jelgavas vidusskolēni ar 2018./2019. gada pirmā semestra labākajām sekmēm ķīmijā, fizikā un bioloģijā pārstāv Jelgavas Valsts ģimnāziju, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu, Jelgavas 4.vidusskolu, Jelgavas 5.vidusskolu, Jelgavas 6.vidusskolu un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju. Nevienam no viņiem semestra atzīme fizikā, bioloģijā un ķīmijā nav zemāka par deviņi. Starp šā gada laureātiem ierindojušies jaunieši, kuri AS “PET Baltija” balvu saņem jau atkārtoti.

SIA “Eco Baltia grupa” pēc apgrozījuma ir lielākā vides apsaimniekošanas uzņēmumu grupa Baltijā. 2017.gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 53,4 miljonus eiro. “Eco Baltia grupa” nodrošina vairāk nekā 700 darba vietas.

“Eco Baltia grupas” uzņēmumi nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu no atkritumu savākšanas un šķirošanas, līdz otrreizējai izejvielu loģistikai, vairumtirdzniecībai un izejvielu pārstrādei. Grupā ietilpst: "Latvijas Zaļais punkts", "Eco Baltia vide", "Eko Kurzeme", "Jumis", "PET Baltija", "Nordic Plast" un "Eco Teh Baltia".

“Eco Baltia grupas” uzņēmums AS “PET Baltija” specializējas izlietoto PET (polietilēnteraftalāta) pudeļu otrreizējā pārstrādē, ražojot augstvērtīgas PET pārslas. Kopš 2008. gada uzņēmuma rūpnīca atrodas Jelgavā, kur darbojas 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. AS “PET Baltija” ir lielākais šāda veida uzņēmums Baltijā un eksportē visu saražoto produkciju uz vairāk nekā desmit valstīm (Dānija, Lietuva, Šveice, Polija, Somija, Luksemburga u. c.).

Foto: publicitātes