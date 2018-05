AS “Sadales tīkls” atjaunos un izbūvēs elektrolīnijas

Lai klientiem ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS “Sadales tīkls” Jelgavā un Jelgavas novada teritorijā šogad atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 18 kilometru garumā, zemsprieguma elektrolīnijas 24 kilometru garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 12 transformatoru apakšstacijas, informē AS “Sadales tīkls” pārstāve Tatjana Smirnova. Nozīmīgs projekts elektroapgādes drošuma uzlabošanai ir apakšstacijas “Miezīte” rekonstrukcija, pēc kuras atjaunošanas elektroapgādes drošums uzlabosies vairāk nekā 12 000 AS “Sadales tīkls” klientu.



Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Jelgavā un Jelgavas novadā, AS “Sadales tīkls” ik gadu pilsētā realizē elektrotīkla rekonstrukcijas un pārbūves projektus, jo elektrotīkls kā jebkura inženiertehniska iekārta ir nepārtraukti jāuztur, jāpārbauda, laikus jāatjauno, kā arī tajā jāievieš modernas un ilgtspējīgas iekārtas un tehnoloģijas. Pakāpeniski tiek atjaunotas gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrolīnijas un rekonstruētas vai izbūvētas jaunas transformatoru apakšstacijas.

Pavasarī elektrotīkla rekonstrukcija noslēdzās Romas ielā, kur vienlaikus ar pašvaldības plānoto ielas rekonstrukciju veikta zemsprieguma 0,4 kilovoltu gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 3,6 kilometru garumā, jaunas vidējā sprieguma 20 kilovoltu kabeļu līnijas izbūve 0,7 kilometru garumā, tāpat gan rekonstruēta, gan izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija. “Šis bija viens no projektiem, kurš Jelgavā realizēts vienlaikus ar pašvaldības plānoto ielas rekonstrukciju, un šāda labas sadarbības prakse ļauj gan pašvaldībai, gan AS “Sadales tīkls” efektīvāk izmantot investīcijām paredzētos līdzekļus, veicinot pašvaldības attīstību un iedzīvotāju labklājību,” teic T.Smirnova Sadarbībā ar pašvaldību šogad tiks veikta arī transformatoru apakšstacijas pārcelšana no Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas uz vidusskolas teritoriju, kas nepieciešams, lai pašvaldība sekmīgi veiktu plānotos būvniecības darbus.

Šobrīd elektrotīkla rekonstrukcija norisinās no Sakņudārza ielas līdz Ābeļu ielai, kur starp transformatoru apakšstacijām AS “Sadales tīkls” veic jaunas vidējā sprieguma 10 kilovoltu kabeļu līnijas izbūvi 0,6 kilometru garumā, lai elektrotīkla bojājumu gadījumos klientiem nodrošinātu rezerves elektroapgādi no citas transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkls tiek atjaunots arī pie Jelgavas apvedceļa, kur no Strautnieku ielas līdz Meža kapiem tiek veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve un zemsprieguma 0,4 kilovoltu gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par kabeļu līniju 1,1 kilometra garumā.

Pilsētas centrā šogad elektrotīkla pārbūvi AS “Sadales tīkls” plāno veikt arī K.Barona ielā, kur no Mātera ielas līdz Kultūras namam tiks pārbūvēta zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija par kabeļu līniju 0,4 kilometru garumā. Elektrotīkla rekonstrukcija ne vien uzlabos klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, bet arī uzlabos pilsētvidi un paaugstinās sabiedrības drošību, jo šobrīd gaisvadu elektrolīnijas balsti atrodas uz gājēju ietves.

Nozīmīgs projekts Jelgavas un novada iedzīvotāju un uzņēmumu elektroapgādes drošuma un kvalitātes uzlabošanai ir 1982. gadā izbūvētās 110/20/10 kilovoltu apakšstacijas “Miezīte” rekonstrukcija. Projekta īstenošanas gaitā tiek veikta esošās sadales ēkas pārbūve, jaunu 20 kilovoltu un 10 kilovoltu slēgiekārtu un elektroiekārtu uzstādīšana. Apakšstacija nodrošina elektroapgādi vairāk nekā 12 000 klientiem, un tās rekonstrukcija dos iespēju pie elektrotīkla pieslēgt jaunus elektroenerģijas lietotājus un esošajiem klientiem paaugstinās elektroapgādes drošumu. Apakšstacijas rekonstrukciju plānots pabeigt šogad, un kopējās prognozētās AS “Sadales tīkls” investīcijas apakšstacijas atjaunošanā ir viens miljons eiro.

Jelgavas novada teritorijā šogad elektrotīkla pārbūve norisināsies Sesavas, Svētes, Glūdas, Vilces, Jaunsvirlaukas, Vircavas pagastā un Kalnciema lauku teritorijā. Novada teritorijā kopumā paredzēt atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 16,5 kilometru garumā, zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 19 kilometru garumā un izbūvēt jaunas vai rekonstruēt astoņas transformatoru apakšstacijas.

Kalnciema lauku teritorijā – no Kalnciema masīva līdz Valgundei – AS “Sadales tīkls” šogad veic vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukciju pārbūvi izolētu vadu izpildījumā 7,4 kilometru garumā. Elektrolīnijas pārbūve paaugstinās gan elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem, jo elektrotīkls ir pasargāts no bojājumiem, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, gan iedzīvotāju, īpaši mežizstrādes un lauksaimniecības darbu veicēju, drošību, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā.

Vilces pagastā starp Kalnrozēm un Blankenfeldi šogad tiek atjaunota vidējā sprieguma elektrolīnija 1,3 kilometru garumā. Projektā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 2,1 kilometra garumā un norisinās divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve. Savukārt starp Ziedkalni un Mūrmuižu, pie Ķurbjiem, tiek atjaunota un pārbūvēta par kabeļu līniju zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija vien kilometra garumā.

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Svētes pagastā, šogad apvidū starp Svēti un Ģībotu kalnu AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 1,2 kilometru garumā, pārbūvēs zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas par kabeļu līnijām 2,4 kilometru garumā un veiks jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi, savukārt Atpūtas ciemā tiek veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcija 2,1 kilometra garā posmā. Lai uzlabotu elektroapgādi Glūdas iedzīvotājiem, šogad pagasta teritorijā kopumā paredzēts atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas piecu kilometru garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 1,9 kilometru garumā un veikt divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūvi.

Turpinot pakāpenisku elektrotīkla atjaunošanu, šogad Sesavas pagastā tiek veikta 1968. gadā izbūvētās transformatoru apakšstacijas “Norvaiši” pārbūve, bet Jaunsvirlaukas pagastā, starp Jaunsvirlauku un Īslīcām, tiek rekonstruēta zemsprieguma elektrolīnija 0,8 kilometru garumā. Elektrotīkls šogad tiks atjaunots arī pie Blukām, kur paredzēts uzsākt gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 0,9 kilometru garumā, savukārt Vircavas pagastā elektrotīkla rekonstrukciju plānots veikt Oglainē, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas paredzēts pārbūvēt par kabeļu līnijām 2,3 kilometru garumā.

Arī Zaļenieku pagasta iedzīvotājiem uzlabosies elektroapgādes drošums un kvalitāte. Zaļenieku pagasta centrā paredzēts pārbūvēt zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas par kabeļu līnijām 2,8 kilometru garumā un veikt jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi, bet Ūziņos zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstruēt divu kilometru garumā.

Pēc šogad plānoto projektu realizēšanas Jelgavā un Jelgavas novadā elektroapgādes drošums un kvalitāte būtiski uzlabosies vairāk nekā 800 klientiem. Kopējās AS “Sadales tīkls” investīcijas elektrolīniju atjaunošanā ir 995 tūkstoši eiro.



Foto: top1000.lv