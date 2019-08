Asfalts – pusei no Jelgavas ielām (FOTO)

Pilsētas ielu tīkls veido tās telpisko vidi un nodrošina satiksmi. Jelgava ir Zemgales lielākā pilsēta un atrodas Latvijas centrālajā daļā. Jelgavā krustojas sešas automaģistrāles un pieci dzelzceļa virzieni. Par to, lai tiktu noasfaltēta viņu iela, pārmaiņus ik pa laikam cīnās dažādu ielu iedzīvotāji – gan tuvāk centram, gan tālāk no tā dzīvojoši.

Par ielu uzturēšanu, remonta un izbūves darbu pārvaldīšanu Jelgavā ir atbildīga pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”. Kā liecina tās informācija, Jelgavā ir 366 ielas 270 kilometru garumā un 123,68 kilometri no tām ir ar asfaltbetona segumu, kas ir vien 46 procenti no pilsētas ielu kopgaruma. 51 procents ceļu ir neasfaltēti – pārsvarā ielas klāj grants, trīs procenti ielu ir ar bruģakmens segumu vai skaitās bez seguma.

Lai noskaidrotu jaunākos datus par ielu segumu Jelgavā, “Ziņas” “Pilsētsaimniecībā” guva apstiprinājumu, ka pašlaik Jelgavā patiešām ir 51 procents neasfaltētu brauktuvju, kas nozīmē, ka asfaltbetona klājums ir mazāk nekā pusei.

Visu rakstu lasiet 15.augusta “Zemgales Ziņās”

Foto: Eva Pričiņa