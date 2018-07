Asociācija: Āfrikas cūku mēris Jaunsvirlaukas pagastā varētu būt ievazāts pa atvērtām kūts durvīm

Āfrikas cūku mēris (ĀCM) cūku ganāmpulkā Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā varētu būt izplatījies, jo saimniecībā bija atstātas vaļā atvērtas cūku kūts durvis, kas ir būtisks trūkums biodrošībā, uzskata Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lejniece.



Viņa atzina, ka vasarā pieaug mājas cūku saslimšanas risks ar ĀCM, un gada siltajos mēnešos vīruss izplatās vairāk. "Sliktā lieta ir tā, ka tām mazajām saimniecībām, kurām nav klimata kontroles sistēmas, ir ļoti grūti nodrošināt labturību karstajā laikā. Šīs mazās saimniecības mēdz turēt logus un durvis vaļā un, ja nav ievēroti visi biodrošības pasākumi aizsardzībā pret ĀCM - uzstādīti sieti priekšā logiem un durvīm, lai tos nevar vienkārši attaisīt vaļā, saslimšanas risks ir ārkārtīgi augsts," teica Lejniece.

Viņa piebilda, ka kūts durvju atvēršana varētu būt bijis cēlonis tam, kādēļ ĀCM šogad konstatēts arī lielākai saimniecībai - Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā, kur zemnieks, būtībā, bija "attaisījis" durvis vaļā ĀCM.

Lejniece piebilda, ka iepriekš minētā, neapzinīgā rīcība ir drauds arī citām cūkkopības saimniecībām, kuras atrodas netālu no saimniecības ar ĀCM uzliesmojumu. Pārējās, netālu esošās saimniecības, atbilstoši Eiropas normatīvajiem aktiem, tiek iekļautas aizsardzības zonā, no kurienes tām ar transportlīdzekļiem pa ceļiem aizliegts pārvietot un līdz ar to realizēt cūkas vismaz 40 dienas. Arī blakus mazajai piemājas cūku saimniecībai Saldus novada Kursīšu pagastā, kur mājas cūkām reģistrēts šogad otrais ĀCM uzliesmojums, atrodas saimniecība, kura šī iemesla dēļ nevar realizēt produkciju. Tādējādi šīs saimniecības bizness ir apdraudēts - tā var būt spiesta iznīcināt tikko dzimušus sivēnus, kurus kautuves lieguma dēļ neņem pretī un pat bankrotēt.

Jau ziņots, ka pirmdien, 25.jūnijā, Latvijā reģistrēts šogad trešais ĀCM uzliesmojums mājas cūkām. Vīruss konstatēts piemājas saimniecībā Jelgavas novada Valgundes pagastā, kur slimības dēļ likvidētas 11 mājas cūkas. Iepriekšējie saslimšanas gadījumi ar ĀCM bija 12.jūnijā, kad slimību konstatēja Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā, un 18.jūnijā, kad vīruss tika konstatēts Saldus novada Kursīšu pagastā. Kopumā ĀCM dēļ šogad iznīcinātas 193 mājas cūkas.

Savukārt mežacūku populācijā ĀCM šogad kopumā konstatēts 587 ar to slimām mežacūkām 73 novadu 196 pagastos un vienā pilsētā.

ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. Tā ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.

Foto: no arhīva