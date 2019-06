Atklāts atjaunotais Jelgavas slimnīcas C korpuss (FOTO)

Piektdien Jelgavas pilsētas slimnīcā svinīgi atklāts rekonstruētais C korpuss, kura pirmajā stāvā atradīsies mūsdienīga Uzņemšanas nodaļa. Pārvākšanās uz jaunajām telpām sāksies nākamnedēļ. Jelgavas pilsētas slimnīcas valdes loceklis Andris Ķipurs atklāšanā uzsvēra, ka tas ir pēdējais no slimnīcas korpusiem, kas vēl nebija renovēts. Kā atjaunošana izdevusies – to lai vērtē pacienti.

Atklāšanas pasākumā piedalījās Veselības ministrijas, slimnīcas C korpusa projektētāju, arhitektu, būvnieku, iekārtu un aprīkojuma piegādātāju un slimnīcas sadarbības partneru pārstāvji. Vislielākās pārvērtības piedzīvojusi slimnīcas Uzņemšanas nodaļa, kur turpmāk pacientu plūsma būs sadalīta – slimnieki, kurus atvedīs ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnām, tiks ievesti nodaļā caur garāžas nodalījumu. Savukārt pacienti, kuri slimnīcā ieradīsies paši, Uzņemšanas nodaļā varēs iekļūt pa citu ieeju.

Uzņemšanas nodaļā iekārtots traumpunkts, apskates telpas, observācijas palāta slimnieku novērošanai, izolators, pacientu izmeklēšanas telpas, procedūru kabinets, kā arī garderobes, darba un atpūtas telpas slimnīcas darbiniekiem.

Vairāk lasiet 27.jūnija "Zemgales Ziņās"

Foto: Eva Pričiņa