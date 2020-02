Atsevišķās kultūraugu audzēšanas vietās var izdoties novākt pat divas ražas

Dažās kultūraugu stādīšanas vietās šogad Latvijā nav izslēgta iespēja novākt pat divas ražas, pateicoties vispārējai augu agrākai attīstībai, pieļāva Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais dārzkopības eksperts Māris Narvils.

Eksperts atzina, ka šogad siltie laika apstākļi un ziemas izpalikšana ir veicinājusi kultūraugu ātrāku attīstību. Pateicoties vienmērīgajai gaisa temperatūrai naktīs un ilgstoši šim gada laikam Latvijā samērā neraksturīgajām augstajām gaisa temperatūrām, divgadīgie augi, ko stāda rudenī, ir sākuši dīgt.

“Agrākie stādījumu jau ir sadīguši, un šogad tas noticis ātrāk nekā citus gadus,” sacīja Narvils, norādot, ja neiestāsies augiem nelabvēlīgi laika apstākļi, varētu izdoties agrāk novākt to pirmo ražu.

Taujāts, vai teorētiski šādā gadījumā šogad varētu izdoties novākt pat divas dažādu kultūraugu ražas no vienas platības, Narvils šādu iespēju neizslēdza. Pēc viņa sacītā, ja, teiksim, pirmo ķiploku ražu novāktu jūnija beigās, attiecīgajā vietā var iestādīt citu kultūraugu, un tādējādi, iespējams, šajā gadā attiecīgajā vietā varēs novākt arī otru ražu. To gan rādīs turpmākie mēneši.

Narvils norādīja, ka augiem, kas agrāk attīstījušies, pagaidām nedraud nosalšanas risks. Ilgstoši zemas gaisa temperatūras sinoptiķi pagaidām nesola. Kailsals -5 līdz -7 grādu robežās augiem nekaitēs, iespējams, apsals vien ķiploku lakstu galiņi.

Pēc LLKC vecākā dārzkopības eksperta sacītā, augi var aiziet bojā, ja piecas līdz septiņas dienas pēc kārtas gaisa temperatūra sasniedz -10 grādus. Tas gan neattiecas uz vietām, kur būtu izveidojusies sniega kārta. Sniegs sadīgušos augus glābj no aukstuma, jo ir labs izolators.

Tāpat Narvils teica, ka, neraugoties uz janvārī un februāra sākumā šim gadalaikam Latvijai neraksturīgajiem, samērā siltajiem laika apstākļiem, ar sēšanu un stādīšanu dārzos nevajadzētu steigties, jo tam vēl ir pārāk agrs un gaismas vēl ir par maz. Marts ir agrākais laiks, kad teorētiski varētu sākt stādīšanas darbus dārzos.

Vienlaikus Narvils atzina, ka daudzviet ogulājiem pumpuri jau sākuši briest un, ja tā ir noticis, ar to atjaunojošo apgriešanu šogad ir nokavēts. Ja miera periods konkrētā dārzā vēl turpinās, tad ir laiks šos darbus veikt steidzīgi. Arī ābelēm un bumbierēm, kuras attīstās vēlāk, ir laiks pasteigties ar vainagu atjaunojošo griešanu. Tām miera periods, visticamāk, vēl nav beidzies, bet pirms tam par to jāpārliecinās.

Narvils teica, ja šogad pavasarī uznāktu īslaicīgs vēsāks laiks, tas nav drauds. Augu veģetācija var apstāties, bet to attīstība atsāksies, atjaunojoties siltajām gaisa temperatūrām.

Neliels risks kultūraugiem ir iespējamais sausums pavasarī. Tā kā sniega lāgā nav bijis, kailsalam mijiedarboties ar vēju, augsne var ātri izžūt, pauda eksperts.

