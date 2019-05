Atsevišķos valsts galveno autoceļu posmos maksimālais braukšanas ātrums palielināts līdz 100 km/h

No šodienas atsevišķos valsts galveno autoceļu posmos maksimālais braukšanas ātrums ir palielināts no 90 līdz 100 kilometriem stundā (km/h), informē "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Maksimālais braukšanas ātrums 100km/h ir noteikts Tallinas šosejas Saulkrastu apvedceļa posmā un posmā no Jelgavkrastiem līdz Svētciemam, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas apvedceļa līdz atjaunotā seguma beigām aiz Garkalnes, Daugavpils šosejas posmā no Salaspils līdz Ikšķilei un posmā no Nīcgales līdz Daugavpils apvedceļam, Jelgavas šosejas posmā no Rīgas robežas līdz satiksmes pārvadam pār apvedceļu, izņemot posmus, kur pašreiz ir spēkā ātruma ierobežojumi.

Tāpat lielāks maksimālais ātrums ir atļauts autoceļa Jēkabpils- Rēzekne- Ludza- Terehova atsevišķos posmos un autoceļa Tīnūži - Koknese posmā no krustojuma ar autoceļu Ogre-Jugla līdz krustojumam ar autoceļu Koknese-Vērene-Madliena.

LVC uzsver, ka zīmes ar braukšanas ātrumu informē par maksimālo atļauto ātrumu, bet faktiskais braukšanas ātrums autovadītājam jāizvēlas, izvērtējot situāciju uz ceļa, braukšanas apstākļus un savas prasmes.

Foto: Grani.lv