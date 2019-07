Atzīmējot dienesta desmitgadi, godināti NMPD darbinieki

Atzīmējot desmit gadu jubileju, kopš Latvijā izveidots vienots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), jūlija sākumā svinīgā ceremonijā NMPD sveicis savus darbiniekus no visas Latvijas. Pasniedzot apbalvojumus, dienesta direktore Liene Cipule teica paldies par darbu brigāžu mediķiem, dispečeriem, operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem, dienesta Specializētās medicīnas centra mediķiem un citu dienesta struktūrvienību darbiniekiem, informē Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Arita Freimane.

NMPD direktore Liene Cipule, akcentējot ikviena darbinieka īpašo lomu dienestā, apbalvošanas ceremonijā sacīja: “Neskatoties uz ātrumu, ar kādu mūsdienās pie saviem pacientiem var ierasties neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kā arī medikamentiem un aparatūru, ar ko iespējams glābt cilvēka dzīvību pat ļoti kritiskos stāvokļos, ārstniecības procesā, manuprāt, vissvarīgākais joprojām ir pats cilvēks - palīdzības sniedzējs. Esmu lepna, ka dienestā strādā cilvēki, kuri profesionāli un pašaizliedzīgi veic savu darbu, lai Latvijā ik minūti būtu nodrošināta sajūta, ka nelaimes brīdī būs kāds, kas dosies palīgā. Esmu lieciniece tam, ka ar savām zināšanām un prasmēm mūsu mediķi ik dienu palīdz cilvēkiem situācijās, kas citiem šķiet grūtas vai pat bezcerīgas.”

Cildinot dienesta darbiniekus, apbalvošanas ceremonijā tika godināti ne vien tie, kuri pērn īpaši sarežģītās situācijās darīja visu iespējamo un neiespējamo, lai glābtu cilvēku dzīvības, bet arī tie, kuri ikdienā un daudzu gadu garumā savas zināšanas un enerģiju pašaizliedzīgi velta dienestam. Apbalvojumi tika pasniegti vairākās nominācijās – “Mūža ieguldījums”, “Par nopelniem”, “Par profesionalitāti”, “Par ieguldījumu”, “Par pašaizliedzību” un “Par ilggadību”. Tos saņēma vairāk nekā 100 dienesta darbinieki no visas Latvijas – Rīgas, Preiļiem, Talsiem, Ventspils, Saulkrastiem, Jelgavas, Kuldīgas, Daugavpils, Rēzeknes, Cēsīm, Ogres, Dobeles, Madonas, Balviem, Tukuma, Aizputes, Skrundas, Liepājas, Krāslavas, Viļāniem, Jūrmalas, Cesvaines, Siguldas, Valkas, Smiltenes, Lubānas, Gulbenes, Aizkraukles un Bauskas.

Apbalvoto vidū ir mediķi, kuri strādājuši ļoti saspringtās un sarežģītās situācijās – glābuši dzīvību pacientam ar nozāģētu plaukstu, iznesuši no meža vīrieti ar smagu politraumu, kas gūta krītot no koka, no klīniskās nāves atdzīvinājuši vīrieti pļavas vidū pēc infarkta lēkmes u.c. Tāpat profesionalitāte un pašaizliedzība novērtēta situācijās, kuras būtu grūti nosaukt par mediķu ikdienu. Proti, godināta mediķu rīcība, kad, ierodoties izsaukuma vietā – autobusa pieturā -, brigāde atskārta, ka reanimācijas pasākumi jāveic pašu brigādes šoferīša tēvam. Uzteikts arī mediķu komandas darbs, kad šosejas malā mediķu automašīnā notikušajās dzemdībās izdevās izglābt divas dzīvības – priekšlaikus dzimušu bērniņu un viņa māmiņu.

Par profesionalitāti uzteikti gan brigāžu vadītāji, kuri ikdienu teicami organizē savas komandas darbu, glābjot ne viena vien pacienta dzīvību, gan operatīvo transportlīdzekļu vadītāji, kuri sniedz visu nepieciešamo atbalstu brigādei. Īpaši godināti arī tie darbinieki, kuri dienestam veltījuši savu mūžu, strādājot tajā vairāk nekā 25 gadus, kā arī tie, kuri ar aizrautību un entuziasmu ievada darbā jaunos kolēģus un mudina jauniešus kļūt par dienesta mediķiem.

Vienlaikus, desmitgades ietvaros, apbalvoti arī pieredzes bagāti ārsti, ārsta palīgi, vadītāji un dispečeri, kuru ieguldījums dienestā, kādu mēs to redzam šobrīd, ir bijis neatsverams. Tāpat ar apbalvojumu paldies teikts dienesta sadarbības partneriem – medicīnas koledžām, slimnīcām un to uzņemšanas nodaļām, kolēģiem no citiem operatīvajiem dienestiem u.c.

NMPD apbalvojumus ieguvušo personu saraksts

Apbalvojumu “Par nopelniem” piešķir par sevišķiem nopelniem Latvijas pirms slimnīcas un specializētās neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas attīstībā un dienesta ilgtermiņa stratēģisko mērķu īstenošanā. Šis apbalvojums piešķirts:

Renātei Pupelei, NMPD pirmajai direktorei.

Apbalvojumu “Mūža ieguldījums” piešķir dienesta darbiniekiem pēc 25 nostrādātiem gadiem, godinot ilgo darba mūžu, godprātīgi un izcili veicot savus amata pienākumus

Šis apbalvojums Zemgalē piešķirts:

Ņinai Kohovai, Zemgales reģionālā centra ārsta-speciālista brigādes vadītājai.

Apbalvojumu “Par ieguldījumu” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu dienesta darbības pilnveidošanā. Tas var būt gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša uz dienesta pilnveidi vērsta darbība. Šis apbalvojums piešķirts:

Inesei Jozei, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra galvenajai ārsta palīdzei.

Apbalvojumu “Par profesionalitāti” piešķir par godprātīgu un augsti profesionālu amata pienākumu veikšanu, ar savu personīgo piemēru stiprinot iestādes reputāciju un profesionālo tēlu. Šis apbalvojums piešķirts:

Robertam Fūrmanim, Zemgales reģionālā centra ārsta-speciālista brigādes vadītājam;

Aleksandram Razumovam, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra Ogres neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta vecākajam ārsta palīgam;

Mārim Bikavam, Zemgales reģionālā centra speciālistam operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa nodrošinājuma jautājumos;

Svetlanai Nafranovičai, Zemgales reģionālā centra tehniskajai dispečerei;

Ilzei Smikarstei, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra Dobeles neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta vecākajai ārsta palīdzei.

Apbalvojumu “Par ilggadību” piešķir dienesta darbiniekiem, sasniedzot 25 gadu darba stāžu. Šis apbalvojums piešķirts:

Haraldam Uvenam, Zemgales reģionālā centra galvenajam speciālistam OMT nodrošinājuma jautājumos;

Sergejam Mirončakam, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam;

Sarmītei Paeglītei, Zemgales reģionālā centra Aizkraukles neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta brigādes vadītājai- vecākajai NM ārsta palīdzei;

Jurim Jakutāvičam, Zemgales reģionālā centra Bauskas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam.

