Augusta pirmā diena visā Latvijā būs mākoņaina

Ceturtdien gaidāms mākoņains laiks bez ievērojamiem nokrišņiem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Naktī uz ceturtdienu nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un vietām vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī sasniegs +9…+13 grādus, savukārt piekrastes rajonos gaidāma pāris grādus siltāka nakts.

No rīta debesis visā Latvijā klās mākoņi, starp kuriem uzspīdēs saule. Vidzemes ziemeļu rajonos iespējama migla. Termometra stabiņš svārstīsies no +9 līdz +19 grādiem. Pusdienlaikā debesis aizvien klās mākoņi, laikam noskaidrojoties tikai atsevišķos Kurzemes ziemeļrietumu un Vidzemes ziemeļrietumu rajonā. Vakarā debesis nedaudz skaidrosies, debesis sedzot nelielam mākoņu daudzumam. Gaisa temperatūra būs robežās no + 16 grādiem valsts austrumos līdz +18 grādiem Kurzemē un Vidzemes ziemeļos.

Pēcpusdienā īslaicīgi, lokāli nokrišņi gaidāmi tikai atsevišķos Kurzemes rajonos.

Rīgā gaisa temperatūra naktī sasniegs +14 grādus, savukārt dienā termometra stabiņš uzkāps līdz +19 grādiem.

