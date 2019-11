Autoceļu remontdarbos pie Tērvetes un Ventspils sācies ziemas pārtraukums

Sācies tehnoloģiskais pārtraukums būvdarbos autoceļa Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare) (P95) posmā no Tērvetes līdz Lietuvas robežai un autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus (P108) posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām, aģentūru LETA informēja VAS "Latvijas valsts ceļi" Komunikācijas daļā.

Tērvetes posmā, kur darbi sākās maijā, vietām pastiprināts salturīgais slānis un vietām arī šķembu kārta, kā arī ieklāta asfalta apakškārta. Nākamgad ieklās virskārtu un krustojumā ar autoceļu Dobele-Bauska (P103) Tērvetē izbūvēs rotācijas apli, bet Augstkalnē un pie Lietuvas robežas pabeigs apgaismojuma iekārtošanas darbus.

Šo posmu pārbūvē piegādātāju apvienība "Strabag" un "Igate" par līgumcenu 10,1 miljons eiro, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Projektu izstrādāja SIA "Polyroad" par līgumcenu 135 671 eiro. Šos būvdarbus pabeigs līdz nākamajam rudenim.

Savukārt vienā no garākajiem būvdarbu posmiem no Ventspils Kuldīgas virzienā, kur darbi sākās jūlijā, arī ziemā satiksmi vienā posmā joprojām regulēs ar luksoforu. Vairākos posmos ir pilnībā nomainīti ceļa segas pamata slāņi, vietām pastiprināti esošie. Asfalta apakškārta uz ziemu ir ieklāta gandrīz pusei no remontposma, bet daļā posma darbi vispār vēl nav sākti. Ceļa segumā paredzētās divas kārtas asfalta pilnībā tiks ieklātas nākamgad.

Šos būvdarbus veic SIA "Binders" par līgumcenu 13,8 miljoni eiro, no kuriem 85% līdzfinansē ERAF. Projektu izstrādāja SIA "Polyroad" par līgumcenu 171 175 eiro. Arī šos būvdarbus plāno pabeigt līdz nākamajam rudenim.

Foto: no arhīva