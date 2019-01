Autovadītāju ievērībai: sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu lielā daļā valsts teritorijas; strādā 116 ziemas tehnikas vienības

Šorīt lielākajā daļā valsts teritorijas sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 116 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības, informē VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) Satiksmes informācijas centrs un Komunikācijas daļa.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

Ainažu šoseja (A1) visa posma garumā;

Vidzemes šoseja (A2) visa posma garumā;

Valmieras šoseja (A3) visa posma garumā;

Rīgas apvedceļi (A4 un A5) visa posma garumā;

Daugavpils šoseja (A6) no Rīgas līdz Ogrei, no Lielvārdes līdz Pļaviņām un no Nīcgales līdz Pāterniekiem;

Bauskas šoseja(A7) Rīgas līdz Iecavai;

Jelgavas šoseja (A8) no Rīgas līdz Jelgavai;

Liepājas šoseja (A9) posmā no Rīgas līdz Kalnciemam;

Ventspils šoseja (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai;

Rēzeknes šoseja (A12) no Varakļāniem līdz Terehovai;

Grebņeva-Medumi šoseja (A13) no Grebņevas līdz Daugavpilij;

Daugavpils apvedceļš (A14) un Rēzeknes apvedceļš (A15) visa maršruta garumā;

Kokneses šoseja (P80) no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Krāslavas, Limbažu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Talsu, Valkas un Valmieras apkārtnē.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu – bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem. Atgādinām, ka ziemas uzturēšanas līmenis dažādas nozīmes autoceļiem ir atšķirīgs un ceļa stāvoklis ziemas laikā var mainīties ļoti strauji.

Aicinām informēt par apledojumu valsts autoceļu posmos, kā arī citiem sarežģījumiem, ja tādi rodas uz valsts autoceļiem, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555. Informācija tiek operatīvi nodota ceļu uzturētājiem rīcībai.

Foto: pixabay.com