Autovadītāju ievērībai: uz valsts autoceļiem aktīva remontdarbu sezona

Uz Jūrmalas šosejas (A10) turpinās remontdarbi un ir izmaiņas satiksmes organizācijā krustojumā ar Rīgas apvedceļu A5. Caurlaidi iebraukšanai Jūrmalā aicinām iegādāties attālināti, informē VAS “Latvijas Valsts ceļi” Komunikācijas daļa un Satiksmes informācijas centrs.

Turpinās satiksmes organizācijas pārkārtojumi uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz Sēnītes mezglam. Uz brauktuvi Siguldas virzienā ir pārslēgti posmi no Garkalnes līdz Vangažiem un Vangažiem līdz Sēnītes mezglam. Arī pēc satiksmes pārslēgšanas uz Siguldas virziena brauktuvi tā ir organizēta pa vienai joslai katrā virzienā.

Uz reģionālajiem ceļiem visvairāk luksoforu posmu – seši ir posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām (P108). Pie Pāvilostas (P111) to skaits ir sarucis līdz četriem. Abos būvdarbu posmos ir jārēķinās ar nepilnu stundu to izbraukšanai. Vēl Kurzemē garāks remontposms ir no Ēdoles līdz Jūrkalnei (P119). 45 minūtes ceļā paies Latgalē ceļa posmā no Gulbenes Balvu virzienā (P35) līdz Kazupei un Zemgalē posmā no Tērvetes līdz Lietuvas robežai (P95).

Būvdarbu vietās aicinām ievērot satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes, lai satiksme caur būvobjektiem noritētu raiti un nerastos sastrēgumi, jo būvobjektos transportlīdzekļiem nav iespējams samainīties vietām. Neievērojot satiksmes ierobežojumus, var izraisīt pamatīgus sastrēgumus un apgrūtināt braukšanu sev un citiem satiksmes dalībniekiem.

Lielākie satiksmes ierobežojumi sakarā ar ceļu remontdarbiem:

Pierīgā

Uz Jūrmalas šosejas (A10) slēgta brauktuve Jūrmalas virzienā. Satiksme pa divām joslām abos virzienos pārkārtota uz brauktuves Rīgas virzienā. Ātruma ierobežojums 70 km/h. Nozīmīgi satiksmes organizācijas grozījumi krustojumā ar Rīgas apvedceļu A5.

Uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Garkalnes līdz Sēnītei sākušies satiksmes organizācijas grozījumi. No Garkalnes līdz Sēnītei, izņemot Vangažu posmu, satiksme ir pārkārtota uz brauktuvi Siguldas virzienā – ātruma ierobežojums 70 km/h un satiksme notiek pa vienu braukšanas joslu abos virzienos. Slēgta nobrauktuve no Vidzemes šosejas Valmieras virzienā un satiksme ir novirzīta uz rotācijas apli zem ceļa pārvadiem. Augstuma gabarīta ierobežojums rotācijas aplī zem pārvadiem 4,5 metri.

Jelgavā un tās apkārtnē

Loka maģistrāles pārbūves ietvaros slēgts maģistrāles pārvads pār dzelzceļu. Apbraukšana saskaņā ar norādēm.

Tilta pār Platoni Miera ielā pārbūves laikā satiksme ir novirzīta pa pagaidu tiltu ar vairs tikai vienu braukšanas joslu katrā virzienā.

Garozas ielas pārbūve turpinās ar vienu luksoforu posmu.

Rotācijas apļa izbūves darbi Rīgas ielā Ozolniekos var aizkavēt satiksmi līdz pusstundai.

Vidzemē·

Uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīdzenes līdz Bērzkrogam divi ar luksoforiem regulēti posmi.

Uz autoceļa Rīga–Ērgļi (P4) pirms Ērgļiem četri luksoforu posmi pusotrā kilometrā prasa pusstundu ceļā.

Uz Ķeguma HES tilta (P8) satiksme tiek regulēta ar luksoforiem – platuma ierobežojums 2,75 m un masas ierobežojums 15t.

Uz autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) posmā no Vecpiebalgas līdz Gulbēra ezeram trīs luksoforu posmi, lai tos izbrauktu nepieciešama pusstunda.

Uz autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) posmā no Gulbenes līdz Kazupei satiksme četros līdz sešos posmos tiek regulēta ar luksoforiem, lai tos izbrauktu, nepieciešamas 45 minūtes. Pagaidu tilta brauktuves platums 4 m un nestspēja 52 t.

Uz autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) Viļakā trīs luksoforu posmi un nepilna pusstunda izbraukšanai.

Latgalē

Uz Daugavpils apvedceļa A14 (Kalkūni–Tilti) posmā no Kalkūniem līdz Sventei divus luksoforu posmus var izbraukt pusstundā.

Uz Daugavpils apvedceļa tilta pār Daugavu satiksme tiek regulēta pa vienu joslu ar luksoforiem.

Uz autoceļa Rēzekne–Gulbene (P36) posmā no Audriņiem līdz Dricāniem viens luksoforu posms.

Zemgalē

Uz autoceļa Bauska–Aizkraukle (P87) pie Jaunjelgavas ir trīs luksoforu posmi un satiksme novirzīta pa apbraucamo ceļu.

No Tērvetes līdz Lietuvas robežai (P95) satiksme septiņos posmos tiek regulēta ar luksoforiem. Remontposma izbraukšanai nepieciešama nepilna stunda.

Uz autoceļa Dobele–Bauska (P103) remontposmā no Mūrmuižas līdz Elejai ceļā paies pusstunda.

Uz autoceļa Tukums–Auce (P104) posmā no Lielauces līdz Aucei ir divi līdz trīs luksoforu posmi un pusstunda ceļā.

Kurzemē

Uz autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām. Seši luksoforu posmi un nepilna stunda remontposma izbraukšanai.

Uz autoceļa Ventspils (Leči)–Grobiņa (P111) posmā no Labraga līdz Mežainei četri luksoforu posmi. Lai tos izbrauktu, vajadzīga nepilna stunda.

Uz autoceļa Kuldīga–Alsunga–Jūrkalne (P119) posmā no Ēdoles līdz Jūrkalnei vienā posmā satiksmi organizē regulētāji. Nepieciešama pusstunda remontposma izbraukšanai.

Uz autoceļa Talsi–Upesgrīva (P127) posmā no Zvirgzdiem līdz Laidzei četri luksoforu posmi, kas prasa pusstundu ceļā.

Uz autoceļa Annenieki–Jaunpils (V1457) ir divi ar luksoforiem regulēti posmi, kas prasa 20 minūtes ceļā. Jaunpilī remontdarbu dēļ slēgts tilts pār Bikstupi, apbraukšana organizēta pa pašvaldības ielām.

Aktuāla informācija par satiksmes ierobežojumiem autoceļu tīklā ir pieejama, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī www.lvceli.lv un navigācijas lietotnē Waze.

Foto: no arhīva