Bērnu slimnīcā atklāts Baltijā pirmais pēdu aprūpes kabinets bērniem

VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” (BKUS) Rīgā, Torņakalnā, ir atklāts Baltijā pirmais pēdu aprūpes kabinets bērniem. Kabinets tapis, pateicoties uzņēmuma "Sigmen" un Bērnu slimnīcas fonda atbalstam.

Jaunais pēdu aprūpes kabinets bērniem atrodas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Torņakalna novietnes Konsultāciju mājā, Vienības gatvē 45. Plānots, ka gada laikā bērnu pēdu aprūpes speciālista jeb podologa pakalpojumus varētu izmantot aptuveni 1500 –1600 bērnu, informē Bērnu slimnīcas fonds.

Gan vecākiem, gan pediatriem un ģimenes ārstiem no pirmajām dzīves dienām ir jāpievērš uzmanība bērna pēdām un jebkādām izmaiņām. Īpaši svarīga profesionāla pēdu aprūpe ir paaugstināta riska grupas pacientiem – bērniem, kas slimo ar cukura diabētu. Neveltot pienācīgu uzmanību diabēta pacienta pēdām visa mūža garumā, sekas var būt dramatiskais – līdz pat pirkstu vai pēdu amputācijai. Latvijas Diabēta asociācijas dati liecina, ka kopš 2014. gada kājas amputāciju gadījumu skaits ir pieaudzis trīs reizes, bet kāju pirkstu amputācijas – 7 reizes.

“Bērnu slimnīcā daudzas jaunas iniciatīvas un pakalpojumi ir uzsākti, pateicoties tieši ziedotājiem. Prieks, ka arī šoreiz Bērnu slimnīcas speciālistu iniciatīva par pēdu aprūpes kabinetu bērniem var realizēties, pateicoties ziedojumam, ko saņēmām no uzņēmuma “Sigmen”! Sirsnīgs paldies uzņēmuma pārstāvjiem par atbalstu, to ļoti novērtējam gan mēs, gan slimnīcas speciālisti, un pavisam drīz to novērtēs arī mazie pacienti un viņu vecāki!”, pateicību pauž Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

"Pēdu aprūpe mazajiem diabēta pacientiem ir ļoti atbildīgs process, jo komplikācijas pēdās var progresēt ļoti strauji, bet to sekas ir ļoti nepatīkamas. Tāpēc mazajiem pacientiem Bērnu slimnīcā turpmāk būs pieejama kvalitatīvu pēdu aprūpe, bet vecākiem – apmācība, lai varētu palīdzēt savām atvasēm rūpēties par pēdām, mazinot komplikāciju risku," uzsver BKUS virsārste Iveta Dzīvīte-Krišāne.

"Esam gandarīti, ka sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu un Bērnu slimnīcu mums izdevies paveikt patiešām labu darbu, lai sniegtu iespēju ikvienam bērnam saņemt kvalitatīvus pēdu aprūpes pakalpojumus. Aicinu vecākus izmantot šo lielisko iespēju, par kuru diemžēl zina ne visi," uzsver "Sigmen" Finanšu un juridiskā departamenta vadītājs Ģirts Kaļķis.

Bērnu podologs veic ārstniecisko pēdu aprūpi, kas ietver pēdu kopšanu un atveseļošanu, lai nodrošinātu optimālu kaulu augšanu, pareizu bērna kustību aktivitāti, mazinātu iespējamās deformācijas, skeleta sāpju sindromu, uzlabotu mazā pacienta dzīves kvalitāti, novērstu smagas pēdu komplikācijas jau pieaugušo vecumā. Pusaudžu vidū izplatīta pēdu problēma, kuru var risināt ārstnieciskā pēdu aprūpe, ir ieauguši nagi.

Ar "Sigmen" atbalstu iegādāts viss nepieciešamais kabineta aprīkojums, tostarp mazajiem pacientiem piemērots podologa krēsls, specializēts pēdu kopšanas aparāts un profesionālie instrumenti.

Foto: BKUS publicitātes