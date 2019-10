Bērnu slimnīcā gada laikā 50 000 pacientu neatnāk uz pieteiktu vizīti pie ārsta

Gada laikā 50 000 pacienti nav ieradušies uz iepriekš pieteiktu vizīti pie ārsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS), kā arī to nav atteikuši, šorīt vēsta LNT raidījums "900 sekundes".

BKUS aprēķini par pēdējiem 12 mēnešiem liecina, ka neatteiktas vizītes veido 16% no kopējā vizīšu skaita.

Šī iemesla dēļ tiek traucēts ārstu darbs, bet citi pacienti gaida garās rindās.

Piemēram, pulmonoloģei Renātei Snipei šonedēļ, otrdien nav atnākuši divi no pieciem pacientiem, lai gan pieteiktās vizītes nav arī atteiktas.

Gada sākumā BKUS apsvēra domu, ka gadījumā, ja pacients divas reizes neatnāk uz pieteikto konsultāciju un to nav atteicis, trešajā reizē par to būtu jāmaksā, pat ja ir nosūtījums no ģimenes ārsta. Taču pagaidām no šīs idejas nācies atteikties, jo nav normatīvā regulējuma, kas ļautu piemērot sankcijas par neierašanos uz vizīti pie ārsta.

Slimnīcas pārstāvji uzskata, ka ir nepieciešami grozījumi Ministru kabineta noteikumos, tāpēc mediķi rosinās šo jautājumu sakārtot, lai cilvēku bezatbildības dēļ neciestu citi pacienti.

Aģentūras LETA apkopota arhīva informācija liecina, ka, iespējams, ir vērojams šādu gadījumu skaita pieaugums, jo BKUS apkopotā statistika par 2018.gada desmit mēnešos pieteikto un faktiski notikušo konsultāciju skaitu liecināja, ka 14% gadījumu pacienti ar ģimenēm nav ieradušies uz pieteiktajām konsultācijām.





Foto: pixabay.com