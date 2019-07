Biedrība Jelgavas attīstībai: Domei nebija pamata pagarināt termiņu jaunā tirgus izveidošanai

Kaut arī strīdīgi, trijiem deputātiem (Gunāram Kurlovičam, Aigaram Rublim un Laurim Zīvertam) balsojot “pret” un vienam (Robertam Šlegelmilham) atturoties, ceturtdienas Jelgavas pilsētas domes sēdē 11 domes pozīciju atbalstošie deputāti pieņēma lēmumu vēl uz trim gadiem pagarināt termiņu, kura laikā SIA “Jelgava tirgus” privātīpašniekiem Vladimira šalajevam un Uldim Laizānam ir jāizveido jaunais tirgus pie dzelzceļa stacijas adresē Sporta ielā 2b un Zemgales prospektā 19 a, sabiedrībā nerimstas diskusijas par šo tematu. Biedrība “Jelgavas attīstībai” noliedz, ka domes lēmums par termiņa pagarināšana būtu attaisnojams.

zz.lv jau rakstīja, ka pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne argumentējot to, kāpēc jaunā tirgus izveidošana noteiktajā termiņā (laika posmā no 2016. līdz 2019. gadam) nav bijusi iespējama, minēja divus iemeslus.

Pirmkārt, 2017.gada novembrī pati Jelgavas dome bija viesusi izmaiņas pilsētas teritorijas plānojumā, samazinot apbūves augstumu pilsētas administratīvajā teritorijā (tostarp Sporta ielā 2B un Zemgales prospektā 19A) no 30 metriem līdz 15 metriem. Taču projekta attīstītāju otrajā kārtā plānotās būves, kas saistās ar lielveikalu, kinoteātri un satiksmes termināli (nevis tirgus paviljonu), būtu augstākas. Tāpēc teritorijai Sporta ielā 2B un Zemgales prospektā 19A nācās izstrādāt īpašu lokālplānojumu abām teritorijām.

Lokālplānojuma izstrāde tika sākta tikai 2018.gada jūnijā. Tādējādi tikai 2018. gada oktobrī Jelgavas domē varēja būt iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā, kas ir nepieciešams būvatļaujas saņemšanai.

Par otru kavējuma iemeslu I.Škutāne minēja to, ka pašvaldības Būvvaldes 2019. gada 9. janvārī izdoto jaunā tirgus būvatļauju apstrīdēja biedrība “Jelgavas attīstībai.” Te gan jāskaidro, ka 2019. gada martā Jelgavas dome izdoto Būvatļauju atstāja spēkā, un biedrība “Jelgavas attīstībai” šo lēmumu neapstrīdēja tiesā (2019. gada aprīlī biedrība vienojās ar SIA “Jelgavas tirgus” par to, ka būvprojektam tiks veiktas izmaiņas un nerosinās tiesvedību būvatļaujas jautājumā). Tomēr I.Škutāne atzīmēja, ka arī šī nepilnu trīs mēnešu ilgā aizture ievērojami kavēja projekta īstenošanu.

Pirms domes sēdes biedrība “Jelgavas attīstībai”, iepazinusies ar domes lēmuma projektu, bija izsūtījusi deputātiem un medijiem paziņojumu. Tajā deputāti tika aicināti lemt par Jelgavas tirgus attīstītāju sodīšanu ar naudas sodu par to, ka nav izpildītas 2016. gadā noslēgtās līgumsaistības.

Otrkārt, biedrība domes deputātiem ieteica lemt par līguma izbeigšanu ar apšaubāmo attīstītāju. Biedrība vēstulē uzsvēra, ka domes lēmuma projekts pēc būtības nesniedz pamatotus iemeslus jaunā tirgus izveides termiņa pagarināšanai jaunā tirgus izveidei, un minētie I.Škutanes argumemti ir interpretēti pretēji to būtībai un loģikai.

“Lokālplānojuma izstrāde nekādi nevarēja ietekmēt jaunā tirgus izbūvi. Zemes gabalos Sporta ielā 2B un Zemgales prospektā 19A saskaņā ar “Multimodālā centra attīstības konceptu“ bija paredzēta kompleksa būvniecība divās pēc būvapjoma un funkcijas nodalītās kārtās.

Pirmajā kārta realizācijai tika virzīta būvniecības iecere tikai un vienīgi jaunajam tirgum un ar to saistītajai autostāvvietai. Bet jaunā tirgus projekta būvapjoms nepārsniedz 15 metru augstumu, kādu jau ilgstoši pieļauj Jelgavas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi. To apliecina arī tas, ka pašvaldības Būvvalde izdeva būvatļauju jaunajam tirgum jau 2019. gada 9. janvārī, bet lokālplānojums stājies spēkā 2019. gada 9. jūlijā jeb pusgadu vēlāk. Tādējādi pati Jelgavas pašvaldība, izdodod būvatļauju, ir atzinusi, ka lokālplānojuma izstrāde nebija priekšnoteikums jaunā tirgus būvniecībai un tā izstrāde neietekmē tirgus projekta virzību un būvniecību. Apstāklis, ka attīstītājs tikai 2018.gada nogalē iesniedza jaunā tirgus būvprojektu minimālā sastāvā, ir paša jaunā tirgus attīstītāja atbildība, to varēja darīt visu iepriekšējo trīs gadu laikā. Jaunā tirgus projektēšana varēja tikt uzsākta uzreiz pēc domes 2016.gada jūlijā pieņemtajiem lēmumiem. Līdz pat šim brīdim nav pastāvējuši objektīvi šķēršļi, kas kavētu jaunā tirgus būvniecību,” secināts biedrības “Jelgavas attīstībai” izplatītajā vēstulē.

Biedrība pastāv uz to, ka arī 2019. gadā izsniegtās būvatļaujas apstrīdēšana, ko veica biedrība “Jelgavas attīstībai”, nevar būt iemesls pagarināt termiņu tirgus izveidei. Pirmkārt, Būvniecības likums un Administratīvā procesa likums skaidri paredz būvatļaujas apstrīdēšanas iespēju ar konkrētu termiņu, un ar to attīstītājam ir jārēķinās.

Otrkārt, biedrība apstrīdēšanas iesniegumu iesniedza domē 2019.gada 11. februārī, bet dome lēmumu par apstrīdējuma noraidījumu pieņēma tikai 28. martā, tādējādi pārsniedzot maksimālo mēneša termiņu, kurā lēmums būtu bijis jāpieņem. Turklāt Būvatļaujas apstrīdēšanas fakts neapstādina būvatļaujas darbību. Kamēr vien būvatļauja nav atcelta, attīstītājs var projektēt un pat veikt būvdarbus.

Biedrība piezīmē, ka bija centusies nākt pretī SIA “Jelgavas tirgus” un 2019. gada 23. aprīlī ar šo uzņēmumu noslēdza vienošanos par strīda izbeigšanu būvatļaujas jautājumā ar nosacījumu, ka projektā tiks veikti vairāki sabiedrībai un lietotājiem kopumā aktuāli uzlabojumi.

Tātad šajā kontekstā labākajā gadījuma varētu runāt par vienu mēnesi, bet ne trīs gadiem. Biedrībai ir kļuvis zināms, ka trīs mēnešu laikā kopš vienošanās noslēgšanas 23. aprīlī ļoti problemātiskais projekta attīstītājs nav veicis nekādus uzlabojumus, un būvprojekts būvvaldē nav virzīts. “Mēs esam ne tikai par to, lai jaunais tirgus būtu jelgavniekiem patīkams, bet arī par godīgu uzņēmējdarbību,” saistībā ar problēmām Jelgavas tirgus sakarā teic biedrības “Jelgavas attīstībai” valdes priekšsēdētājs Jānis Āboliņš.

