Biedrība “Jelgavas attīstībai”: “Domei nebija pamata pagarināt termiņu jaunā tirgus izveidošanai”

Strīdīgi, trijiem deputātiem (Gunāram Kurlovičam, Aigaram Rublim un Laurim Zīvertam) balsojot pret un vienam (Robertam Šlegelmilham) atturoties, vienpadsmit domes pozīciju atbalstošie deputāti pieņēma lēmumu uz vēl trim gadiem pagarināt termiņu, kura laikā SIA “Jelgava tirgus” privātīpašniekam jāizveido jaunais tirgus pie dzelzceļa stacijas Sporta ielā 2b un Zemgales prospektā 19a.



Domes sēdē opozīcijā esošie deputāti būtībā izteica neuzticību 2016. gadā ar domes vairākuma atbalstu piesaistītajam Jelgavas tirgus jaunajam līdzīpašniekam Vladimiram Šalajevam, kuram kopā ar Uldi Laizānu pieder uzņēmums SIA “Termināla tirgus”, kas ir jaunā tirgus projekta attīstītājs. Opozīcijas deputāti bija izbrīnīti par to, kā tas var būt, ka pagājuši trīs gadi, bet tirgus būve nav uzsākta. “Vai tas var ietekmēt 2016. gadā notikušā investora piesaistes konkursu?” jautāja G.Kurlovičs. Uz to domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš vispārināti atbildēja: “Tas ir lemjams jautājums.” Savukārt pēc deputāta L.Zīverta asākas kritikas, ka ar domes vairākuma balsīm par tirgus investoru 2016. gadā tika piesaistīts apšaubāms pirms dažiem mēnešiem dibināts V.Šalajeva uzņēmums “ERA2K TT” ar 1500 eiro pamatkapitālu, kuram fiziski pat nav īstas adreses, A.Rāviņš atkal vispārināti noteica, ka katram uzņēmumam jāstrādā likumā noteiktā kārtībā.

Pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne, argumentējot, kāpēc jaunā tirgus izveidošana noteiktajā termiņā (laika posmā no 2016. līdz 2019. gadam) nav bijusi iespējama, minēja divus iemeslus. Pirmkārt, 2017. gada novembrī Jelgavas dome bija viesusi izmaiņas pilsētas teritorijas plānojumā, samazinot apbūves augstumu pilsētas administratīvajā teritorijā (tostarp Sporta ielā 2b un Zemgales prospektā 19a) no trīsdesmit metriem līdz piecpadsmit. Taču projekta attīstītāju otrajā kārtā plānotās būves, kas saistās ar lielveikalu, kinoteātri un satiksmes termināli (nevis tirgus paviljonu) būtu augstākas, tāpēc teritorijai Sporta ielā 2b un Zemgales prospektā 19a nācās izstrādāt īpašu lokālplānojumu. Tā izstrāde sākta vien 2018. gada jūnijā, tādējādi tikai 2018. gada oktobrī Jelgavas domē varēja būt iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā, kas ir nepieciešams būvatļaujas saņemšanai. Par otru kavējuma iemeslu I.Škutāne minēja to, ka pašvaldības būvvaldes 2019. gada 9. janvārī izdoto jaunā tirgus būvatļauju apstrīdēja biedrība “Jelgavas attīstībai.” Te gan jāskaidro, ka 2019. gada martā dome izdoto būvatļauju atstāja spēkā, un biedrība “Jelgavas attīstībai” šo lēmumu neapstrīdēja tiesā (2019. gada aprīlī biedrība vienojās ar SIA “Jelgavas tirgus” par to, ka būvprojektam tiks veiktas izmaiņas un tiesvedība būvatļaujas jautājumā netiks rosināta). Tomēr I.Škutāne atzīmēja, ka arī šī nepilnu trīs mēnešu ilgā aizture ievērojami kavēja projekta īstenošanu.

Foto: Eva Pričiņa. Visu rakstu lasiet 1.augusta “Zemgales Ziņās”