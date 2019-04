Biedrības un nodibinājumi NVA vēl var pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības un nodibinājumus līdz šā gada 30.aprīlim pieteikties NVA filiālēs Balvos, Bauskā, Cēsīs, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Limbažos, Ludzā, Rēzeknē, Siguldā un Valmierā pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai un iesaistīt bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem darbā sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu, ja pasākuma īstenošanas vietu plānots izveidot kādā no minēto filiāļu apkalpošanas teritorijām.

Pieteikties pasākuma īstenošanai var jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, izņemot politiskās partijas. NVA nevalstiskajām organizācijām palīdzēs izvēlēties to darbības specifikai un prasībām atbilstošus kandidātus no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā pasākuma dalībniekam būs jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā četras stundas un ne vairāk kā astoņas stundas dienā. Iesaistes ilgums pasākumā – no diviem līdz sešiem mēnešiem.

Bezdarbnieks, piedaloties pasākumā, no NVA saņems stipendiju - piecus eiro dienā, un stipendijas apmērs mēnesī tiks aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām. NVA pasākuma dalībnieku apdrošinās pret nelaimes gadījumiem, kā arī apmaksās veselības pārbaudi, ja tā ir paredzēta normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm. Ja darbā sabiedrības labā tiks iesaistīts bezdarbnieks ar invaliditāti, nepieciešamības gadījumā pasākuma īstenošanas vieta viņam jāizveido dzīves vietā vai funkcionāli jāpielāgo darba vidē, nodrošinot brīvu piekļuvi un pārvietošanos.

Kā pieteikties pasākuma īstenošanai?

1.solis

Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.

2.solis

Aizpildītais pieteikums līdz šā gada 30.aprīlim jāiesniedz vai jānosūta pa pastu NVA filiālei Balvos, Bauskā, Cēsīs, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Limbažos, Ludzā, Rēzeknē, Siguldā vai Valmierā. (Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā).

NVA filiāle organizēs Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, kas izskatīs pieteikumu atbilstību pasākuma nosacījumiem un pieņems lēmumu apstiprināt vai atteikt nevalstiskajai organizācijai pasākuma īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs nevalstisko organizāciju un pozitīvas atbildes gadījumā aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē un slēgt līgumu par pasākuma īstenošanu.

Pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros.

Foto: no arhīva