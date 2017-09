rietumi

Rietumos Bērnunama loma ir, lai personāls spētu kompensēt bērnam ģimeni, rūpēties, mīlēt un radīt tik ērtu dzīvošanu un mācīšanos, lai bērns nejustos jebkādā veidā izstumts no sabiedrības vai atšķirīgs no citiem.

Diemžēl, mums, vēl aizvien bērnunams ir sods par to, ka tev nav vecāki. Un ņemot vērā, kāda līdzekļu izsaimniekošana notiek Jelgavas skolās, augstskolās un bērnudārzos, nemaz nebrīnītos, ja arī bērnunamā būtu kaudze ar pārkāpumiem. Jeb kāds grib pateikt, ka ja tā ir vispārēja sistēma, tad uz to ir jāpiever acis?

pirms 3 dienām, 2017.09.22 15:38