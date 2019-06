“Biolars” sola sakārtot Zemgalē ar ķīmisko vielu piesārņotās ceļmalas (FOTO)

“Mums nekas jauns nav atklājies, bet gribu kliedēt bažas par to, ka ceļmalā izlietā ķīmiskā viela būtu izraisījusi ekoloģisku katastrofu. Augsni apskādētajās vietās nevajag ņemt rokās, ostīt, taču pazemes ūdeņos tā nav nonākusi,” preses konferencē Valsts vides dienesta (VVD) reģionālajā pārvaldē Jelgavā žurnālistiem sacīja VVD jaunieceltā ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga. Dienesta vadītāja iepazīšanos ar reģionālo iestādi apvienoja ar pēdējā laika aktualitāti Zemgalē, kur maijā divdesmit vietās Bauskas, Rundāles, Ozolnieku, Jelgavas un Tērvetes novadā tika atklāts dabas piesārņojums. Zināms, ka to izraisījusi no braucošas automašīnas izlieta indīga viela, kas satur cianīdjonus.

Olainiešu saimniekošanu sauc par bezatbildīgu



VVD ģenerāldirektore runāja par Olaines ķīmiskās rūpniecības uzņēmuma “Biolars” bezatbildīgo rīcību. Viņas nostāja, šo rūpnīcu atzīstot par vainīgu, saistās ar to, ka 24. maijā Bauskas novadā Valsts policija aizturēja autocisternu, kuras vadītājs gāza ārā savu indīgo kravu, un ka šī automašīna tiešām bija izbraukusi no rūpnīcas “Biolars” teritorijas. Otrs ģenerāldirektores arguments – 27. maijā VVD darbinieki, inspicējot šo rūpnīcu, atklāja, ka minētā viela, kas ir porofora ražošanas atkritums, tur tiek glabāta 40 reižu lielākā apjomā, nekā to pieļauj likums. VVD rūpnīcai “Biolars” izteikusi brīdinājumu apturēt darbību, ja līdz 5. septembrim netiks sakārtota atkritumu glabāšana. Savukārt apskādēto ceļmalu, tostarp lauksaimniecības zemes 13 tūkstošu kvadrātmetru platībā, sanācijas darbi, kā lēsa ģenerāldirektore, varētu izmaksāt līdz 400 000 eiro.

Foto: Eva Pričiņa