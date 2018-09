Biškopji saņem “Riga Food” medaļas

Starptautiskajā izstādē “Riga Food” tika pasniegtas medaļas konkursa “Latvijas Atzītākais medus 2018” finālistiem, kuri tika noskaidroti šā gada 25. augustā Jelgavā “Piens, maize, medus” svētkos, informē Latvijas Biškopības biedrības pārstāve Līga Lapiņa.

25. augustā Jelgavas “Piena, Maizes un Medus svētkos” notika Latvijas Biškopības biedrības (LBB) rīkotais konkurss “Latvijas Atzītākais medus 2018”. LBB teltī vairāki simti pasākuma apmeklētāji piedalījās degustācijā un noteica šī gada Latvijas atzītāko medu.

Medus mīļotāji par gardāko atzina griķu medu, kas ievākts Naukšēnu novadā, biškopja Rimanta Gaidamoviča dravā. Rimants Gaidamovičs saņēma zelta medaļu un diplomu no “Riga Food”. Otrajā vietā ierindojās un sudraba medaļu un diplomu saņēma biškopis Emīls Liepnieks no Brankām Ozolnieku novadā ar dažādu ziedu medu, bet trešajā vietā ierindojās un bronzas medaļu un diplomu saņēma Z/S “Dorītes”, biškopis Jānis Sulutaurs ar liepu ziedu medu no Ķekavas novada.

Konkursa mērķis ir izvēlēties atzītāko medu starp labākajiem ražotājiem, kas spēj saviem pircējiem nodrošināt to pietiekamā apjomā, lai ikviens, izvēloties savu mīļāko medus veidu, varētu to arī iegādāties ilgtermiņā un sev vēlamajā apjomā.

