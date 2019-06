Brīdina par palēninātu satiksmi Jelgavas apkārtnē ceļu remontdarbu dēļ

Daudzviet valsts autoceļu tīklā turpinās ceļu būvdarbi, tādēļ rīta stundās palēnināta satiksme ierobežojumu dēļ ir iespējama uz Jūrmalas šosejas, kā arī Jelgavā un tās apkaimē, bet visvairāk ierobežojumu ir abpus Pāvilostai, kur ieviesti astoņi pagaidu luksoforu posmi, informē valsts uzņēmumā “Latvijas Valsts ceļi” (LVC).



Vairāk nekā pusstunda ceļā vajadzīga, lai izbrauktu remontposmus no Gulbenes Balvu virzienā, no Tērvetes Lietuvas robežas virzienā un no Ēdoles līdz Jūrkalnei. Plaši satiksmes ierobežojumi ieviesti arī uz Vidzemes šosejas “Sēnītes” un Bērzkroga posmos.

Autovadītāji tiek aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem un ievērot satiksmes organizāciju būvdarbu zonās. Plānojot savus braucienus, ar visiem būvdarbiem un satiksmes ierobežojumiem var iepazīties kartē LVC interneta mājaslapā “www.lvceli.lv”.

Foto: no arhīva