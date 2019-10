Būvniecības process kļūst pilnībā digitāls

No šodienas Būvniecības informācijas sistēma (BIS) nodrošinās pilnībā digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti, aģentūru LETA informēja Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB).

"Šis ir vēsturisks moments - Latvija ir kļuvusi par būvniecības nozares digitalizācijas līderi, nodrošinot pilnībā elektronisku dokumentācijas apriti - no ieceres līdz būves nodošanai ekspluatācijā," iepriekš sacīja BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

Lai ar jauno funkcionalitāti iepazīstinātu sistēmas lietotājus, BVKB sāks arī vērienīgu apmācību kampaņu.

BIS izveidoto būvniecības lietu skaits šogad pirmajā pusgadā audzis par 27,2% - no 72 530 pagājušā gada nogalē līdz 92 226 lietām jūnija beigās, sacīja Mjakuškina.

Viņa informēja, ka BVKB ir BIS pārzinis kopš 2017.gada sākuma. Birojam sākot BIS attīstīšanu, sistēmā kopumā bija pieejamas 22 333 būvniecības lietas. Šobrīd BIS ir izveidotas vairāk nekā 92 220 būvniecības lietu. Savukārt BIS lietotāju skaits pieaudzis no 16 885 pagājušā gada beigās līdz 21 096 lietotājiem 2019.gada jūnija beigās.

Sistēmas attīstīšana tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta "Būvniecības informācijas sistēmas attīstība pirmā kārta" ietvaros. Šobrīd saskaņošanā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir dokumentācija arī projekta otrās kārtas īstenošanai. Galvenais projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus būvniecības pakalpojumus, samazinot administratīvo slogu, uzlabojot pieejamību un veicinot caurskatāmību. BIS veidota, tās attīstīšanā iesaistot nozari un potenciālos lietotājus.

2018.gada septembrī lietotājiem tika radīta iespēja elektroniski ierosināt būvniecību un saskaņot dokumentāciju, sākot no ieceres iesniegšanas līdz būvdarbiem.

"Šobrīd novērojama pozitīva tendence attiecībā uz sistēmas izmantošanu - aug gan BIS lietotāju, gan tajā reģistrēto lietu skaits. Taču, lai BIS pilnvērtīgi darbotos, ir ļoti būtiski, lai visi tehnisko noteikumu izdevēji noslēgtu līgumus par sistēmas lietošanu un uzsāktu darbu tajā. To jau tagad likums nosaka par obligātu, taču no 2020.gada 1.janvāra, kad visas jaunās būvniecības ieceres būs veicamas tikai elektroniski, tam būs nepārvērtējama nozīme. Ceru, ka arī drīzumā plānotie izglītojošie pasākumi to veicinās," teica Mjakuškina.

Paredzēts, ka līdz šā gada beigām tiks rīkoti par sistēmu izglītojoši semināri un vebināri. Semināri notiks piecu dažādu Latvijas reģionu pilsētās - Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Talsos, Tukumā, Liepājā, Bauskā, Valmierā, Limbažos, Saldū, Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. Klātienē apmācīs vismaz 1500 sistēmas lietotāju - būvspeciālistus un tehnisko noteikumu izdevējus. Paralēli tam notiks 99 attālinātās apmācības jeb vebināri, un 10 semināri sertificēšanas institūciju deleģētajiem būvspeciālistiem. Paredzēts arī veidot ciešāku sadarbību ar pašvaldībām, informējot iedzīvotājus par BIS sniegtajām iespējām.

