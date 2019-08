Ceļā uz Aglonu devušies svētceļnieki

Ar Romas katoļu baznīcas Jelgavas diecēzes bīskapa Edvarda Pavlovska svētību ceturtdien 1. augustā no Jelgavas uz Aglonu devās seši svētceļnieki. Plānots, ka svētceļnieki Aglonā nonāks 13. augustā un piedalīsies Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos, kas notiks 15. augustā. Ceturtdienas rītā Jelgavā pie katoļu katedrāles pulcējās arī vairāki agrāko svētceļojumu dalībnieki. Viņu vidū bija arī Elena Pētersone, kas svētceļojumos piedalījusies daudz reižu. Viņa atcerējas, ka bijis grūti saņemties pirmajam svētceļojumam no Jelgavas uz Aglonu, kas notika 1994. gadā. Taču vēlak to darījusi ar lielu pozitīvu pārdzīvojumu. Kāda kundze, kas ir nolēmusi veikt visu, turpat 300 kilometru garo, ceļu no Jelgavas līdz Aglonai teica, ka to darīs Dieva godam.



Foto: Gaitis Grūtups