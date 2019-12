CSDD sāks starptautiskā parauga vadītāja apliecību izsniegšanu

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) no 2020. gada 2. janvāra sāks starptautisko vadītāju apliecību izsniegšanu, informē CSDD Sabiedrisko attiecību daļa.

Šo jauninājumu īpaši novērtēts tie Latvijas iedzīvotāji, kas plāno apmeklēt kādu eksotiskāku valsti, jo tieši šajās valstīs ir bijuši gadījumi, kad netika atzītas Latvijā izsniegtās apliecības.

Vadītāja apliecību paraugus un pienākumu atzīt citas valsts izdotas apliecības nosaka 1968. gada Vīnes konvencija “Par ceļu satiksmi”. Šai konvencijai ir pievienojušās praktiski visas Eiropas valstis, kā arī daudzas citas pasaules valstis. Līdz ar to Latvijas nacionālā parauga vadītāja apliecība ir derīga braukšanai un atzīta visās šīs konvencijas dalībvalstīs, kā arī praksē tiek atzītas arī daļā citu valstu, kas nav pievienojušās šai konvencijai (piemēram, ASV un Kanādā). Informācija par šīs konvencijas dalībvalstīm pieejama ANO mājaslapā.

Tomēr ir virkne valstu, kas nav pievienojušās nekādiem starptautiskajiem tiesību aktiem un šajās valstīs, lai vadītu automobili bieži vien tiek prasīta starptautiskā parauga vadītāja apliecība. Tāpēc pirms došanās uz kādu eksotiskāku zemi CSDD aicina cilvēkus izpētīt pieejamo informāciju par vadītāja apliecības izmantošanu šajā konkrētajā valstī. Un, rūpējoties par savu drošību, vadītājam vienmēr būtu jāizvērtē, vai tiešām ir vajadzība šādā valstī vadīt transportlīdzekli, ņemot vērā atšķirīgo braukšanas kultūras līmeni. Tāpat jāņem vērā, ka šī starptautiskā vadītāja apliecība ir derīga tikai kopā ar nacionālo vadītāja apliecību.

Pieteikties starptautiskā parauga vadītāja apliecībai varēs kādā no CSDD klientu apkalpošanas centriem, kurā tiek izsniegtas vadītāja apliecības. Lai saņemtu starptautisko vadītāja apliecību, ir jābūt derīgai Latvijā izsniegtai nacionālajai apliecībai un veiktai veselības pārbaudei.

Ņemot vērā, ka jaunās apliecības formāts atšķirsies no cilvēkiem ierastā nacionālās vadītāja apliecības kredītkartes formāta un to izgatavošanā tiks izmantotas citas tehnoloģijas, tās izgatavošanas laiks būs 1-3 darba dienas un to varēs saņemt CSDD klientu pakalpošanas centrā (kurā vadītājs pieteicies apliecībai) vai pa pastu. Maksa par starptautiskās apliecības izsniegšanu – 19,84 eiro.

Foto: CSDD