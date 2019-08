Datorikas skolotāji konferencē varēs izmēģināt biznesā aktuālās inovācijas

Lai datorikas skolotāji labāk sagatavotos 2019./2020. mācību gadam, 26.augustā, VEF Kultūras pilī Rīgā, Ropažu ielā 2, no pulksten 9 līdz 17, notiks datorikas skolotāju konference, informē konferences rīkotāji.

Konferenci atklās Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntars Catlaks un informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma Accenture vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs. Konferencē uzstāsies “Accenture” Inovāciju studijas Mākslīgā intelekta nodaļas vadītājs Staņislavs Hiļčuks, kvantu datorzinātnieks, Latvijas Universitātes profesors Andris Ambainis, “eTwinning” koordinators Latvijā Kristaps Auzāns, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultātes doktorants Ēvalds Urtāns, “TechHub” līdzdibinātājs Ernests Štāls, vairāku jaunuzņēmumu jeb startup uzņēmumu dibinātāja, “Riga TechGirls” līdzdibinātāja Anna Andersone, VEFRESH kustības vadītājs Viesturs Celmiņš, Latvijas Dizaina padomes priekšsēdētāja Jeļena Solovjova, Baltic3D.eu īpašnieku pārstāvis Didzis Dejus un citi.

Konferences laikā VEF Kultūras pils vestibilā būs izvietoti uzņēmumu “Accenture”, “Latvijas Mobilā telefona”,”Baltic3D.eu”, “ZZ Dats” un citu uzņēmumu stendi, kuros uzņēmumi demonstrēs biznesā aktuālās inovācijas, tehnoloģijas un izglītības iniciatīvas, kā arī zinoši eksperti atbildēs uz konferences apmeklētāju jautājumiem.

“Latvijā programmēšanas skolotāji ir zelta vērtē, tāpēc ir būtiski viņiem nodrošināt iespēju saņemt nepieciešamās zināšanas, lai pēc “Skola 2030” izstrādātā vidusskolas pilnveides modeļa, vispārējās izglītības iestādēs varētu pasniegt augstākā līmeņa progammēšanas kursus. Programmēšanas skolotāji ir tie, kas palīdz skolēniem apgūt jaunas zināšanas un sagatavo viņus studijām. Šobrīd neviena tautsaimniecības joma nav iedomājama bez IT prasmēm, līdz ar to skolotāju gatavībai un kompetencei pasniegt programmēšanu ir liela loma, lai Latvijā nākotnē palielinātu IT speciālistu skaitu,” uzsver Start(IT) vadītāja Evija Goluba.

Start(IT) ir sociāls izglītības projekts ar mērķi palielināt Latvijas skolēnu skaitu, kuri padziļināti apgūst IT prasmes. Start(IT) bez maksas piedāvā apgūt datoriku un programmēšanas pamatus portālā www.startit.lv.

Foto: pixabay.com