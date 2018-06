Deju festivāla “Latvju bērni danci veda” laikā būs satiksmes ierobežojumi

Tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda”, kas norisināsies Zemgales olimpiskajā centrā 2.jūnijā, Jelgavā būs vairāki satiksmes ierobežojumi, jo vienlaicīgi notiks arī ielu koncerti Raiņa parkā, pie Kultūras nama un Pils saliņā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Pilsētsaimniecība”.



Festivāla laikā tiks slēgta satiksme:

No pulksten 10 līdz pulksten 15.30 slēgts Krišjāņa Barona ielas posms no Pasta ielas līdz Uzvaras ielai.

Gājiena laikā no pulksten 15 līdz pulksten 17.30 gājiena maršrutā – Jāņa Čakstes bulvārī no Raiņa ielas līdz Lielajai ielai – Lielajā ielā/Rīgas ielā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Brīvības bulvārim – Brīvības bulvārī no Rīgas ielas līdz Lāčplēša ielai.

Caurbraukt aizliegts no pulksten 15 līdz pulksten16.30 Raiņa ielā no Akadēmijas ielas līdz Elektrības ielai un Ūdens ielā no Akadēmijas ielas līdz Jāņa Čakstes bulvārim.

Aizliegts novietot transportu stāvvietās ielu malās no pusnakts līdz pulksten 15.30 Krišjāņa Barona ielā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai, Pasta ielā no Raiņa ielas līdz Sudrabu Edžus ielai un Jāņa Čakstes bulvārī, posmā no Raiņa ielas līdz Lielajai ielai.

Pasākumu apmeklētāji aicināti izmantot stāvlaukumus:

Aiz Jelgavas pils (autobusiem);

Pilssalas ielā pretī iebrauktuvei uz Pasta salu, adrese – Pilssalas iela 1;

Sporta ielā (autobusiem)

Pie TC Valdeka;

Pie Jelgavas ledus halles;

Pie Zemgales olimpiskā centra;

Brīvības bulvārī.

Jau ziņots, ka 118 bērnu deju kolektīvu 4077 dejotāji piedalīsies tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda”, kas 2. jūnijā norisināsies Zemgales Olimpiskajā centrā. Festivālā būs pārstāvēti dejotāji no Aizputes, Alojas, Alsungas, Auces, Babītes, Baldones, Balvu, Bauskas, Blīdenes, Cēsu, Dagdas, Daugavpils, Dobeles, Grobiņas, Gulbenes, Ikšķiles, Jaunjelgavas, Jaunpiebalgas, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Kandavas, Kārsavas, Krāslavas, Kuldīgas, Ķeguma, Liepājas, Limbažu, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Madonas, Mārupes, Ogres, Pāvilostas, Preiļu, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Riebiņu, Rīgas, Ropažu, Rugāju, Salas, Salaspils, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tērvetes, Valmieras, Vecpiebalgas, Ventspils, Viesītes, Viļānu un Zilupes pilsētām un novadiem. Šā gada festivālā piedalīsies arī viesu deju kolektīvs no Igaunijas – Murastes skolas dejotāji.

Festivālā ikvienam dalībniekam ir iespēja dejot sava novada vai kolektīva iemīļotās dejas pilsētu ielās un skvēros. Jelgavas Pils salā, Raiņa parkā un laukumā pie pilsētas kultūras nama dejotāji izdejos savas iemīļotās koncertprogrammas. Bet lielkoncertā Zemgales Olimpiskajā centrā pilsētas un novadi izdejos īpaši šim festivālam veidotas oriģinālprogrammas, apvienojot desmitiem kolektīvu vienotā kopdejā. Šīs programmas sniedz gan garīgu piepildījumu, gan priekšstatu par deju kolektīvu māksliniecisko izaugsmi un iestudējumu kvalitāti.

Jelgavā festivāla dalībnieki vienosies kopīgā svētku gājienā. Gājiena dalībnieki noliks ziedus pie Latvijas Valsts prezidenta J.Čakstes pieminekļa un no pilsētas centrālās daļas dosies uz svētku norises vietu – Zemgales Olimpisko centru. Vērtīgs dalībnieku ieguvums ir iepazīšanās ar festivāla pilsētas un tās apkārtnes kultūrvēsturisko vidi un tradīcijām.

Festivālu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Jelgavas un Daugavpils pašvaldību.

ATTĒLS: no “pilsetsaimnieciba.lv”