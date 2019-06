Diplomus saņem 37 jaunie veterinārārsti (FOTO)

27. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Aulā tika aizvadīts Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) absolventu izlaidums, kurā diplomus saņēma 37 jaunie veterinārārsti. Šajā gadā fakultāte atzīmē savu simto gadadienu un absolventi pavadīja 95. fakultātes izlaidumu, ziņo portāls llu.lv.

"Jaunie speciālisti, šodien jūs saņemat diplomus, kas apliecina jūsu zināšanu un prasmju līmeni. Tagad šīs zināšanas un prasmes būs jāpielieto dzīvē. No jums un jūsu darba būs atkarīga Latvijas, kā arī tās iedzīvotāju nākotne. Protams, dzīvē jau nebūs tikai saulainas dienas, būs arī apmākušās dienas. No jūsu prasmēm, no jūsu zināšanām būs arī atkarīgs tas, lai jūs pārvērstu apmākušās dienas par saulainām dienām," sveicot jaunos speciālistus, uzrunāja LLU direktors Andrejs Garančs.

Šogad otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu "Veterinārmedicīna" absolvēja 37 jaunie vetārsti, kuriem studijas ilga sešus gadus. Absolvējot studiju programmu, jaunie censoņi iegūst veterinārārsta kvalifikāciju un darba gaitas var turpināt veterinārajās klīnikās, Pārtikas un veterinārā dienesta iestādēs, veterinārajās laboratorijās, zinātniskajās un mācību iestādēs, veterināro zāļu lieltirgotavās, kā arī aptiekās.

Savukārt izlaiduma noslēgumā absolventus uzrunāja LLU Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) dekāns Kaspars Kovaļenko: "Vai jūs esat domājuši, cik daudz laika prasa, lai pabeigtu un iegūtu pamatzināšanas veterinārmedicīnā? Sešus gadus. Vienkārša atbilde. 12 semestrus, 60 mēnešus, ja izņem ārā divus mēnešus vasaras brīvlaika, vai 156 000 000 sekunžu. Es domāju, ka vēl savās tālākajās profesionālajās gaitās jūs vēl ne vienu vien sekundi turpināsiet padziļināti studēt un iegūt padziļināti zināšanas sev vairāk interesējošā profesionālajā virzienā." Dekāns arī piebilda: "Kas raksturo veterinārārstu kā speciālistu? Šī profesija ir nedaudz atšķirīga no citām profesijām, tad es domāju, ka jūs daudzi esiet izvēlējušies šo profesiju, tādēļ, ka jums ir mīlestības pret dzīvniekiem, tātad vēlme palīdzēt dzīvniekiem. Bet, manuprāt, svarīgākais ir tas, kas raksturo veterinārārstu un šo nozari kopumā - veterinārārsts spēj redzēt sabiedrību kopumā."

Kopumā VMF 2019. gadā absolvējuši 44 studenti, no kuriem 7 diplomus janvārī saņēma nepilna laika profesionālā maģistrantūras studiju programmas "Pārtikas higiēna" absolventes.

Foto: Ruslans Antropovs