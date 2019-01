LLU aulā 18. janvārī aizvadīts pirmais 2019. gada izlaidums, kurā augstākās izglītības diplomus saņēma Vides un būvzinātņu fakultātes (VBF) 21 jaunais absolvents, vēsta augstskolas interneta portāls.

Tā kā decembra beigās universitātei nosvinēta 155 gadu jubileja, viņi bija pirmie universitātes jaunās simtgades absolventi. Izlaidumā absolventiem diplomus izsniedza LLU rektore Irina Pilvere un VBF dekāne Daiga Zigmunde, bet par studiju noslēguma darbiem, kuri snieguši savu ieguldījumu vai nu ainavu arhitektūrā, vai būvniecībā, atzinīgus vārdus teica profesore Aija Ziemeļniece un asociētā profesore emeritus Silvija Štrausa.

Uzrunājot klātesošos izlaiduma sākumā, VBF dekāne D.Zigmunde atzina, ka šī ir svētku diena ne vien absolventiem, bet arī visiem tuvajiem cilvēkiem, kuri studiju laikā atbalstījuši, uzmundrinājuši, un mācībspēkiem, kuriem absolventi ir viņu darba augļi. Šogad ainavu arhitektūras specialitātei tiks svinēta 25 gadu jubileja, nākamajā gadā 45 gadu jubileja būs būvniecības specialitātei. Šo gadu laikā specialitātes absolvējuši ap 1500 būvniecības un 500 ainavu arhitektūras absolventi.

“Jūs, absolventi, esat ļoti daudzpusīgi, ko pierāda studiju noslēguma darbu tēmas, kurās veidoti risinājumi dažādām vietām un ēkām: sākot no dzīvojamām un biroja ēkām līdz militārās apmācības ēkām, no lauku sētas un muižu parkiem līdz pat mūsdienīgiem pilsētas parkiem un LLU studentu kvartālam. Latviešiem ir sakāmvārds “Akmens, kas ripo, neapsūno”. Skatoties uz jums, ticu, ka neapstāsieties pie iesāktā, izvēlēsieties turpināt studijas LLU – bakalaura vai maģistra programmās, vai arī profesionāli pilnveidoties mūžizglītības kursos. To darīsiet, lai celtu un veidotu Latviju par vietu, kura ir konkurētspējīga, iedvesmojoša un nemainīga vērtība un kuru varam un gribam saukt par savām mājām. Lai jūsu profesionālie ceļi turpinās! Lai tie ir taisni, gludi, pamatīgi bruģēti ar labām zināšanām, un vienmēr virzīti uz mērķi!” sveicot absolventus teica D. Zigmunde.

Izlaidumā tika sveiktas 15 akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ainavu arhitektūra un plānošana” absolventes, kuru studiju ilgums bija 3,5 gadi un kurām jau no februāra būs iespēja turpināt studijas maģistrantūrā, lai iegūtu ne vien maģistra grādu ainavu arhitektūrā, bet arī ainavu arhitekta kvalifikāciju.

Tāpat diplomus saņēma 1 profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Būvniecība” absolvents, kurš ieguvis būvinženiera kvalifikāciju, un pieci 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Būvniecība” absolventi, kuri ieguvuši būvdarbu vadītāju kvalifikāciju.

Izlaiduma noslēgumā absolventus uzrunāja LLU rektore I.Pilvere: “Iespējams, tikai ar laika atstatumu jūs, absolventi, novērtēsiet to, ko jums devuši mācībspēki un universitāte kopumā. Mēs visi kopīgi veidojam gan savas valsts, gan universitātes vēsturi. Vienmēr atcerieties, ka universitāte ir jūsu mājas. Jūs paši zināt, cik daudz darba vajadzēja, lai nonāktu šeit un saņemtu diplomu kā apliecinājumu jūsu varēšanai, darbaspējām, pacietībai un spējai uzdrīkstēties. Dzīvē ar šo diplomu nekas nebeidzas un mūsdienu digitālajā pasaulē izglītības ceļš visu laiku turpinās, jo katra diena pieprasa jaunas zināšanas. Gaidīsim jūs universitātē gan kā studentus, gan kā prakšu vietu devējus, uzņēmumu vadītājus vai profesionāļus, kuri vēlas sniegt ieguldījumu universitātes un jauno speciālistu attīstībā”.

VBF absolventu izlaidums bija otrais LLU 2018./2019. studiju gada ziemas izlaidums. Decembrī diplomus saņēma Veterinārmedicīnas fakultātes maģistri, taču nākamajā nedēļā izlaidumos tiks sveikti arī Tehniskās, Ekonomikas un sabiedrības attīstības un Meža fakultāšu absolventi.

Foto: Ruslans Antropovs