Dobeles pašvaldība neesot konstatējusi, ka "Igate" būtu ieguvusi vairāk pasūtījumu

Dobeles novada pašvaldība, kuras iepirkumu komisijas vadītāja iesaistīta korupcijas skandālā, nav konstatējusi, ka SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"", kurā arī veiktas kratīšanas, būtu ieguvusi vairāk pasūtījumu nekā citi sadarbības partneri, aģentūrai LETA pauda pašvaldības izpilddirektors Agris Vilks.

Viņš stāstīja, ka pašvaldība ir izvērtējusi savus pēdējo gadus iepirkumus. Šogad ar "Igati" netika slēgti līgumi, bet pērn un 2017.gadā tādi bijuši daži. Objekti jau ir pabeigti.

"Uz kopējā fona, kad ir 41 iepirkums gadā, bet kopā ar mazajiem vēl vairāk, netika identificēta tendence, ka kāds no sadarbības partneriem būtu ieguvis vairāk līgumu," apliecināja Vilks.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājai Lailai Šireiko, kura pašvaldībā turpina darbu kā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, jo domes vadībai neesot iemesla viņai neuzticēties, pašlaik ir darbnespējas lapa, tāpēc paskaidrojumi no viņas vēl nav saņemti. Savukārt no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pašvaldība guvusi apliecinājumu, ka Šireiko var konsultēt Iepirkumu komisiju par iepirkumu procedūru būtību, jo viņai ir liela pieredze šajā jomā.

Pašlaik komisijas darbu nodrošina priekšsēdētājas vietniece. Vilks atzina, ka pašvaldība pagaidām neplāno pārskatīt komisijas locekļu skaitu, lai nodrošinātu plašāku vērtētāju loku.

Jau ziņots, ka KNAB pagājušajā nedēļā aizdomās par kukuļņemšanu no būvfirmas "Igate" īpašnieka Madara Radžeļa aizturējis Dobeles novada pašvaldības iepirkumu komisijas priekšsēdētāju Šereiko. Lietā iesaistītas vēl divas personas.

KNAB 15.jūlijā sākts kriminālprocess par to, ka Dobeles novada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Šereiko, iespējams, laikā no 2019.gada janvāra līdz jūlijam pieņēmusi kukuļus no "Igates" par sniegto atbalstu Dobeles novada iepirkumu procedūrās, kā arī veikusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.

KNAB rīcībā esošie audioieraksti, liecības, dokumenti un priekšmeti dodot pamatu pieņēmumam, ka Dobeles novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Šereiko, būdama iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, esot pieņēmusi kukuļus no "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" dažādu materiālu labumu veidā.

Birojam ir aizdomas par ne mazāk kā 2000 eiro vērtu tirdzniecības centra "Rīga Plaza" dāvanu karšu pieņemšanu no Šereiko puses. Tāpat KNAB ir aizdomas, ka šonedēļ Jelgavā automašīnā amatpersona no "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" un "Igate Būve" valdes locekļa Radžeļa pieņēma kukuli 2500 eiro apmērā, lai neliktu šķēršļus un atbalstītu abus uzņēmumus iepirkumos, liecina LETA rīcībā esošā informācija.

Amatpersona tiek turēta aizdomās arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, jo viņa ar savu divu radinieču atbalstu dāvanu kartēs esošos finanšu līdzekļus pārvērta citās vērtībās, proti, vairākkārtīgi iepērkoties dažādos veikalos "Rīga Plaza", iegādājās apģērbus, parfimēriju, kā arī tērēja finanšu līdzekļus personīgajām vajadzībām.

Ņemot vērā minēto KNAB Šereiko atzina par aizdomās turēto pēc diviem Krimināllikuma pantiem - kukuļņemšanā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā.

Visas aizturētās personas pašlaik ir atbrīvotas no īslaicīgās aizturēšanas vietas, piemērojot ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus - aizliegumu izbraukt no valsts un aizliegumu tikties ar noteiktām personām. Amatpersonai papildus piemērots drošības līdzeklis - noteiktas nodarbošanās aizliegums.

