Dobeles reisos tiks iekļautas papildu pieturvietas, mainīsies autobusu atiešanas laiks

Izvērtējot reģionālo maršrutu autobusu satiksmi Dobeles virzienā, no 1. augusta stāsies spēkā izmaiņas maršrutā Nr.7376 Rīga–Jelgava–Dobele, Nr.7371 Rīga–Ukri–Dobele, Nr.7377 Rīga–Jaunbērze–Dobele un Nr.7363 Jelgava–Dobele, informē Valsts SIA “Autotransporta direkcija” pārstāve Zane Plone. Atsevišķu reisu autobusam mainīsies izbraukšanas laiks no vairākām pieturvietām, kā arī tiks iekļautas papildu pieturas. Ņemot vērā izmaiņas, pasažieri aicināti pirms brauciena pārbaudīt kustību sarakstu mājaslapā www.atd.lv.

Lai pasažieru apmaiņas vieta būtu tuvāk Jelgavas pilsētas centram, turpmāk visos maršruta Nr.7376 Rīga–Jelgava–Dobele reisos tiks iekļauta papildu pieturvieta “Tušķi” un “Pērnavas iela”, līdz ar to mainīsies autobusa izbraukšanas laiks no vairākām pieturvietām. Tāpat izmaiņas būs vairāku reisu autobusa izbraukšanas laikā arī no pirmās pieturvietas – Rīgas Starptautiskās autoostas un Dobeles autoostas.

Maršruta Nr.7371 Rīga–Ukri–Dobele autobuss no Rīgas starptautiskās autoostas turpmāk izbrauks 15 minūtes agrāk – pulksten 16.50 –, un tas apstāsies arī pieturās “Jaunolaine”, “Olaines stacija”, “Blukas” un “Ozolnieki”. Savukārt maršruta Nr.7377 Rīga–Jaunbērze–Dobele autobusam, kas no Rīgas izbrauc pulksten 11, tiks mainīts pienākšanas laiks Dobeles autoostā.

Arī maršruta Nr.7363 Jelgava–Dobele diviem reisiem mainīts autobusa pienākšanas laiks Dobeles un Jelgavas autoostā. Tāpat trīs reisos mainīts autobusa izbraukšanas laiks no pirmās pieturvietas – autobuss no Dobeles autoostas turpmāk izbrauks pulksten 15.15 (iepriekš tas izbrauca pulksten 15), bet no Jelgavas autoostas autobuss izbrauks pulksten 14.25 un 17.15 (iepriekš – pulksten 14.30 un 17.30).

Pasažieri aicināti pirms brauciena pārbaudīt kustību sarakstu Autotransporta direkcijas mājaslapas www.atd.lv sadaļā Kustību saraksti vai jautājumu gadījumā sazināties ar SIA “Dobeles autobusu parks”, rakstot uz e-pasta adresi autobusi@dobele.lv vai zvanot pa tālruni 63723444.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.

Foto: no interneta resursiem