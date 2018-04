Aucē par 89 107 eiro plānots pārbūvēt Brīvības ielas posmu

Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu, Auces novada pašvaldība iecerējusi pārbūvēt Brīvības ielas posmu, ieguldot 89 107 eiro, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Apmēram 300 metru garais ielas posms, kurā paredzēta rekonstrukcija, ir ar grants segumu, ko plānots atjaunot. Grants segums ir nolietojies, ir bedres, vietām nelieli smilts sanesumi. Ceļam nav sāngrāvja, nav atrisināta ūdens atvade, savukārt tuvu augoši koki sašaurina brauktuvi. Arī žogi un sētas dažviet atrodas tuvu brauktuvei.

Pārbūvējot posmu, minētās problēmas plānots atrisināt, taču noteikts, ka koki iepretim Brāļu kapiem ir jāsaglabā. Tāpat jāizvērtē caurteku izbūve.

Dome lēma sagatavot projekta "Brīvības ielas posma pārbūve" iesniegumu un iesniegt to finansējuma saņemšanai no ELFLA. Kopējās projekta izmaksas ir 89 107 eiro, no tiem ELFLA līdzekļi 80 196 eiro, bet Auces novada pašvaldības līdzfinansējums 8911 eiro.

Projekta apstiprināšanas gadījumā būvdarbus veiks galvaspilsētā reģistrētā SIA "Ceļu būvnieks". Firmas.lv dati liecina, ka 2016. gadā uzņēmums strādāja ar 1 996 813 eiro apgrozījumu un 67 688 eiro peļņu.





Foto: auce.lv