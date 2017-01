Bāriņtiesa līdz mēneša beigām cer pabeigt Dobelē vecākus zaudējušo bērnu potenciālā aizbildņa vērtēšanu

Ar Dobelē vecākus zaudējušo bērnu iespējamo aizbildni – tanti – strādā psihologs, lai novērtētu, vai viņa varētu uzņemties rūpes par bērniem, aģentūru LETA informēja Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs.

Viņš skaidroja, ka sievietei ir pieredze savu bērnu audzināšanā, tāpēc, vērtējot šo aspektu, nebūtu pamata viņai nepiešķirt aizbildņa tiesības. «Taču ir jāsaprot, ka bērni ir bāreņi, viņiem pašlaik ir sēru periods, iespējams, arī posttraumatiskais stresa sindroms. Situācija ir daudz nopietnāka nekā, piemēram, ja bērni vienkārši tiek pamesti,» pauda bāriņtiesas vadītājs.

Tāpēc sieviete tiekas ar psihologu, vēl viena saruna ar speciālistu notiks arī nākamajā nedēļā, lai izvērtētu, vai sieviete var kļūt par aizbildni. Pieņemt attiecīgo lēmumu Rīgas bāriņtiesa plāno 30. janvārī.

Tāpat, lai izvērtētu bērnu radinieces piemērotību, bāriņtiesa apkopo informāciju no Pašvaldības policijas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, sodu reģistra, Rīgas psihiatrijas, narkoloģijas centra, ir apmeklējusi sievietes dzīvesvietu. Gan pozitīva, gan negatīva atzinuma gadījumā informācija par iespējamo aizbildni tiks nodota Dobeles novada bāriņtiesai, kas arī lems, vai piešķirt bērnu tantei aizbildniecības tiesības.

«Līdzko Dobeles novada bāriņtiesa saņems šo atzinumu, lieta par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu tiks skatīta bāriņtiesas sēdē,» skaidroja Dobeles novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Lapinska-Leiere.

Līdz šim Dobeles novada bāriņtiesa nevarēja lemt par Dobeles traģēdijā cietušo bērnu nodošanu aizbildnim, jo bija pieprasīta informācija no citas pašvaldības bāriņtiesas.

Jau vēstīts, ka 3. janvārī Dobelē visticamāk no narkotiku pārdozēšanas atrasti miruši laulātie, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus vecais zīdainis. Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci bērni. Bērnu organisms no bada bijis novājināts.

Reaģējot uz šo gadījumu, Labklājības ministrijas sasauktā starpinstitūciju sanāksmē tika nolemts, ka Ministru kabineta noteikumus par starpinstitūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jomā izstrādās līdz pavasarim.





Foto: Raitis Puriņš