Dārzkopji aicināti uz Ogu dienu Dobelē

Kad zemeņu periods tuvojas beigām un ķiršu dārzi uzsākuši savu ražas laiku, Latvijas dārzkopji tiek aicināti uz Dobeles Dārzkopības institūtu, lai dalītos pieredzē un gūtu jaunas zināšanas par dažādu ogu audzēšanu zinātnieku vadībā, informē LLU pārstāve Lana Janemre. Šogad tradicionālā Ogu diena norisināsies 13. jūlijā un sāksies pulksten 10 ar zinātnieku ziņojumiem par jaunāko pētījumu rezultātiem ķiršu, aveņu, upeņu un zemeņu audzēšanā.



Ogu dienas norises plānotas divās daļās. No pulksten 10 līdz 13 dārzkopjiem būs iespēja apmeklēt semināru Dārzkopības institūta telpās (Graudu iela 1, Dobele) un klausīties ziņojumos par upeņu šķirnēm un to mulčēšanu, saldo ķiršu potcelmiem, zemeņu un aveņu audzēšanu tuneļos, kā arī nozīmīgākajiem ogulāju kaitēkļiem, slimībām un to ierobežošanu. Seminārā piedāvātās atziņas iegūtas no Dārzkopības institūta izmēģinājumu laukiem gan Dobelē, gan Pūrē.

Turklāt būs arī iespēja iepazīties ar Dobeles zinātnieku gūto pieredzi starptautiskos ogulāju pētnieku pasākumos – ķiršu simpozijā, Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku sanāksmē un Malagas ogu skolā.

Savukārt dienas otrajā pusē (aptuveni no pulksten 13) būs iespēja apmeklēt institūta izmēģinājumu laukus un iepazīties ar dažādām saldo un skābo ķiršu šķirnēm, ķiršu vasaras veidošanu, segumu izmantošanu saldo ķiršu, zemeņu, vasaras un rudens aveņu audzēšanā, upeņu un aveņu šķirnēm.

Ogu dienas apmeklētāji Dobelē aicināti ierasties laikus jau no pulksten 9, lai reģistrētos, apskatītu ogu izstādi un varētu piedalīties to degustācijā.

Visas dienas garumā līdz pulksten 16 ikviens varēs saņemt konsultācijas no Dārzkopības institūta un Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra zinātniekiem.





Publicitātes foto