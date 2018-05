Dobelē divu ielu pārbūvē ieguldīs 4,8 miljonus eiro

Dobelē ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu plānots rekonstruēt divas ielas, kas kopumā izmaksās 4 820 387 eiro, aģentūra LETA uzzināja Dobeles novada pašvaldībā.

SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" veiks Spodrības ielas pārbūvi posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai. Kopējās projekta izmaksas ir 1 678 894 eiro, tai skaitā 1 381 534 eiro ir ERAF finansējums. Pārējās izmaksas tiks segtas no pašvaldības budžeta, ņemot aizdevumu Valsts kasē, kā arī no valsts budžeta līdzekļiem.

Paredzamais būvdarbu laiks ir astoņi mēneši, atskaitot ziemas tehnoloģisko pārtraukumu.

Savukārt SIA "Saldus ceļinieks" rekonstruēs Uzvaras ielas posmu no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusu pieturai "SCO", kas izmaksās 3 141 493 eiro. 2 038 254 eiro līdzfinansēs ERAF, bet pārējo pašvaldība un valsts. Arī šajā gadījumā paredzēts aizņēmums.

Plānotais būvdarbu laiks ir 18 mēneši.

Projektu mērķis ir veicināt Dobeles rūpnieciskās teritorijas revitalizāciju un attīstību, nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.





