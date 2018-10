Dobeles 1. pasta nodaļu pārcels uz citām telpām

No 15. oktobra Dobeles 1. pasta nodaļa sāks darbu klientiem un darbiniekiem ērtākās telpās Tirgus laukumā 4. Pasta nodaļas jaunā atrašanās vieta ir netālu no līdzšinējām telpām pilsētas centrā un izdevīgi pieejama gan pastāvīgajiem apmeklētājiem, gan pilsētas viesiem.



Nodaļa tiek veidota atbilstoši ģimenei draudzīgas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas principiem, paredzot jauno vecāku prioritāru apkalpošanu un īpaša bērnu stūrīša izvietošanu. Atbilstoši klientu interesēm nodaļā būs pieejams paplašināts piedāvāto preču sortiments, bet tās darbalaiks netiks mainīts, informē pasta pārstāve Gundega Vārpa.



Dobeles 1. pasta nodaļas jaunās telpas būs komfortablākas kā klientiem, tā darbiniekiem, nodrošinot pozitīvu vidi un piedāvājot atjauninātu preču sortimentu. Jaunajās telpās nodaļa darbosies kā ģimenēm draudzīga pasta pakalpojumu sniegšanas vieta, un bez jauno vecāku prioritāras apkalpošanas tajā būs izvietots īpašs bērnu stūrītis, kurā mazie apmeklētāji varēs mācīties pareizi aizpildīt vairāku veidu pastkartes.

Dobeles 1. pasta nodaļas darbalaiks saglabāsies nemainīgs: pirmdienās–piektdienās no pulksten 8 līdz 18 un sestdienās no 9 līdz 13. Lai pārcelšanās uz jaunajām telpām noritētu veiksmīgi, 1. pasta nodaļa 11. oktobrī klientiem sniegs pakalpojumus no pulksten 8 līdz 10, bet jaunajās telpās durvis vērs 15. oktobrī pulksten 12.



Šajā periodā atbilstoši nodaļas darbalaikam līdzšinējās telpās Uzvaras ielā 3 klientiem tiks nodrošināta sūtījumu izsniegšana, bet citu pasta pakalpojumu saņemšanai tuvākajās pasta nodaļās pagarināts to darbalaiks: 11. un 12. oktobrī Auru pagasta Auru pasta nodaļa Skolas ielā 8 strādās no pulksten 8.30 līdz 18, savukārt Miltiņu pasta nodaļa Bērzes pagasta Birztalās 1 būs atvērta no 9 līdz 18.