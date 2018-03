"Igates" izbūvētā Krimūnu estrāde saņem vēl vienu balvu (FOTO)

Jelgavas uzņēmuma SIA "Igate būve" izbūvētā Krimūnu estrāde Dobeles novada Krimūnu pagastā prestižajā skatē "Gada labākā būve Latvijā 2017", kurā šogad saņemts 81 pieteikums, saņēmusi 3. vietas balvu nominācijā "Ainava", kurā sacentās vides objekti, informē uzņēmuma pārstāvis Jānis Stundiņš.



Balva tika pasniegta objekta pasūtītājam – Dobeles novada domes priekšsēdētājam Andrejam Spridzānam – un būvniekam – SIA "Igate būve" būvdarbu un projektu vadītājam Jānim Kuļikovskim.

Šogad skatē tika pieteikta 81 būve astoņās nominācijās – "Publiskā jaunbūve", "Dzīvojamā jaunbūve", "Pārbūve", "Atjaunošana", "Restaurācija", "Inženierbūve", "Ainava" un "Būve ārzemēs". Otrajai kārtai žūrija izvirzīja 78 būves, bet trešajai kārtai – finālam – 43 būves. Skates otrās kārtas laikā žūrija devās astoņas dienas ilgos braucienos pa visu Latviju, novērtēja būves dabā un tikās ar būvniekiem.

Skates "Gada labākā būve Latvijā 2017" žūrijas sastāvā ir 44 eksperti no 23 nozares sabiedriskajām organizācijām, publiskās pārvaldes institūcijām un augstskolām.

Skati "Gada labākā būve Latvijā 2017" organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar 15 nozares sabiedriskajām organizācijām. Skate notiek jau divdesmito reizi un ir viens no Latvijas simtgades oficiālajiem notikumiem.

Savukārt citā konkursā – "Latvijas Būvniecības gada balva 2017", kurā saņemti 114 pieteikumi – SIA "Igate būve" izbūvētā Krimūnu estrāde Dobeles novada Krimūnu pagastā saņēmusi 2. vietas balvu nominācijā "Koka būve".

"Pirmais prieks mums bija jau tad, kad, atklājot Krimūnu estrādi, saņēmām labas atsauksmes no pasūtītāja – Dobeles novada pašvaldības. Gandarījumu neslēpa ne pašvaldības vadība, ne kultūras darbinieki, kuri kopā ar radošajiem kolektīviem līdztekus emocionāli siltajam un "dzīvajam" kokam bija konstatējuši kādu papildu pievienoto vērtību – sasniegtu lielisku estrādes akustiku. Acīmredzams gandarījums par šādu īpašu vides objektu bija arī vietējiem Krimūnu pagasta iedzīvotājiem. Pateicamies gan projektētājiem, gan konstrukciju izstrādātājiem, gan mūsu komandai par ieguldīto darbu, gan pasūtītājam par doto iespēju īstenot šādu ieceri," pauda SIA "Igate būve" būvdarbu un projektu vadītājs Jānis Kuļikovskis.

"Pēc tam, kad šo jauno koka konstrukciju risinājumu novērtējuši ne tikai vietējie iedzīvotāji un pasūtītājs, bet arī profesionāļi plašākā mērogā, izjūtam lepnumu par padarīto, pēc kā tik ļoti tiecāmies. Manuprāt, šāds padarīts darbs līdzās Tērvetes dabas parka gājēju tiltam varēs būt laba reklāma lielizmēra liekti līmētu koka konstrukciju izmantošanai būvniecībā, uzskatāmi demonstrējot, ko iespējams uzbūvēt no koka," pauda SIA "Igate būve" valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns.

Viņš aicina visus interesentus iepazīties ar jau īstenotajiem projektiem un gadījumā, ja uzrunā šādas tehnoloģijas, interesēties vai nu "Igate būve", kas specializējas inovatīvo koka konstrukciju montāžā, vai SIA "IKTK", vai arī pie sadarbības partneriem – projektētājiem "Rodentia". "Sadarbojoties visiem nosauktajiem uzņēmumiem un zinātniekiem no LLU, RTU un koksnes izpētes institūtiem, patlaban Latvijā ir iespējams realizēt ļoti drosmīgus un izaicinošus projektus," pārliecināts M.Peilāns.

Uzņēmuma vadītājs paredz pieprasījuma augšanu šādam inovatīvam produktam. "Inovatīvo koka konstrukciju nišas paplašināšanā kopējā būvniecības tirgū ļoti daudz ir atkarīgs no pasūtītājiem – ja viņi projektētājiem savu objektu realizācijai pieprasīs koka konstrukcijas, tad arhitekti ar to rēķināsies. Es domāju, ka kopā ar zinātniekiem un uzņēmējiem ir radīta laba bāze, lai koka konstrukcijas ieņemtu arvien nozīmīgāku vietu Latvijā un neatpaliktu no Igaunijas, kas savā ziņā ir mums kā paraugs, uz ko tiekties," secināja M.Peilāns.

Dobeles novada Krimūnu pagasta jaunā estrāde tika atklāta 2017. gada 28. jūlijā. To izbūvēja, izmantojot jaunu un inovatīvu tehnoloģiju – liekti līmēta koka konstrukciju elementus, kuru izstrādē piedalījies lielizmēra koksnes konstrukciju zinātniskās pētniecības centrs SIA "IKTK", būvkonstrukciju projektēšanu veica SIA "Rodentia", bet dizainu projektēja SIA "RBD". Brīvdabas estrādes izbūves pasūtītājs ir Dobeles novada pašvaldība, un faktiskais izbūves veicējs bija SIA "Igate būve", kas ar lētāko līgumcenu uzvarēja iepirkumā "Brīvdabas estrādes izbūve Krimūnu pagastā, Dobeles novadā".

Meža un koksnes produktu pētniecības institūta (MeKA) direktors Andrejs Domkins iepriekš komentējis, ka objekts ir interesants gan ar savu retro jeb "vintage" arhitektonisko risinājumu, gan ar to, kā no līmētās koksnes konstrukcijām to var ātri izveidot. Konstrukcijā praktiski nav divu vienādu liekto elementu, tas bija liels izaicinājums izgatavotājiem un montētājiem, bet šeit vēlreiz varēja pārliecināties, ka līmēta koksne ir īstais materiāls sarežģītu konstrukciju radīšanai. Praktiski jebkuru salāgojumu var veikt arī pašā montāžas procesā.





