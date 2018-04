Uz apbalvojumu “Laiks Ziedonim” pretendē arī Dobeles Dārzkopības institūta vadošā pētniece

Šogad uz Imanta Ziedoņa apbalvojuma “Laiks Ziedonim” laureāta titulu pretendē četri uzņēmēji: Dobeles Dārzkopības institūta vadošā pētniece Dalija Segliņa, uzņēmēja un biedrības “Līdere” valdes locekle no Līvāniem Lilita Bērziņa, Gulbenes novada biedrības “Sateka” vadītāja Daiga Gargurne un rotkalis liepājnieks Andris Grebis, informē Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” pārstāve Kristīne Tjarve. Laureāts tiks paziņots cildināšanas ceremonijā 3. maijā, Imanta Ziedoņa 85. dzimšanas dienā, tā notiks Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”. Laureāts saņems tēlnieces Olgas Šilovas darināto statueti un naudas balvu 3000 eiro apmērā.

Nominācijā “Zemi es mācos” apbalvojums 2018. gadā cildinās Latvijas cilvēkus gudrības tālākteicējus, kuri ir augstas raudzes profesionāļi kādā no tautsaimniecības nozarēm un labprāt dalās savā pieredzē. Dalija Segliņa ir Dobeles Dārzkopības institūta vadošā pētniece un Augļu pārstrādes un bioķīmijas nodaļas vadītāja. Veikusi plašu pētījumu spektru par augļaugu jaunu produktu izstrādi ar augstu bioloģiski aktīvo vielu saturu. Dalija ir cilvēks, kam piemīt nesavtīga tieksme un prasme dalīties ar savām zināšanām, nedomājot, “kas man par to būs”. Viņa dāsni dala savas idejas jaunu produktu izstrādē ar uzņēmējiem, kuri biznesu uzsāk no nulles. Dalijas vadībā ir izstrādātas dažādu augļu, ogu un dārzeņu sukāžu ražošanas tehnoloģijas. Dalija neatsaka konsultācijas nevienam. Nav tādas nedēļas, kad uzņēmēji nezvanītu vai nebrauktu pēc padoma uz Dobeli. Daudziem viņa palīdz uzsākt ražošanas procesu vai ieviest kādu jaunu tehnoloģiju uzņēmumā. Tā niša, ko šobrīd aizpilda interesanti augļu, ogu un dārzeņu pārstrādes produkti, lielā mērā veidojas, pateicoties Dalijas nesavtīgam darbam. Jau desmit gadu Dalija kā mecenāte sadarbojas ar Dobeles Valsts ģimnāziju, atbalstot un sekmējot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi.

Šī gada žūrijas komisijas vadītāja ir apdrošināšanas sabiedrības “Ergo” Pārdošanas vadītāja Laila Līduma, kura darbojas kopā ar vizionāriem publicistu Ēriku Hānbergu, uzņēmēju Baibu Mikālu, žurnālisti Dainu Bruņinieci, Borisa un Ināras Teterevu fonda labdarības projektu vadītāju Ievu Ernštreiti, uzņēmēju Aldi Gulbi, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentu Aigaru Rostovski un fonda “Viegli” dibinātājiem Daigu Bērziņu un Antu Grendi. Vizionāri ir cilvēki, kuri ir kompetenti nominācijas jomā un pārzina nozares aktualitātes.

“Ir liels gods un gandarījums cildināt Latvijas cilvēkus, kuri nodod tālāk savas zināšanas un prasmes. Mūsu nominanti ir izcili sava aroda pratēji, kuri prot iedvesmot citus apgūt ko jaunu vai darīt ierastās lietas citādi un labāk. Viņi palīdz rast pārliecību, ka arī Latvijā var veiksmīgi attīstīt ieceres un pārliecinoši sasniegt labus rezultātus. Mums jābūt lepniem, ka mūsu vidū ir cilvēki, kuri spēj atbalstīt jaunas ieceres un realizēt sapņus,” uzsver L.Līduma.

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” apbalvojumu “Laiks Ziedonim” dibinājis 2014. gadā, lai iedvesmotu, novērtētu un cildinātu jaunradi, kā arī dzejniekam Imantam Ziedonim svarīgās vērtības – izcilību, degsmi, sūtību, stāju, veiksmi un savpatību, kas jau trešo gadu tiek meklētas ikviena pretendenta personībā. Tā ir iespēja ikvienam pamanīt un izcelt kādu savu novadnieku, darba devēju, kolēģi vai aktīvu jaunieti.

Līdz šim apbalvojuma “Laiks Ziedonim” tautsaimniecības nominācijā “Zemi es mācos” laureāta statusu ieguvuši Jānis Nīmnis – kalējs un pasaulē pieprasītu augstākās kvalitātes cirvju un nažu izgatavotājs, Uldis Leiterts – uzņēmuma “Infogr.am” dibinātājs, Juris Paulovičs – “Ķelmēnu” maizes zīmola radītājs un Kristaps Rikāns – ASV uzņēmuma “Ubiquiti Networks” Latvijas filiāles “U-Labs” vadītājs. Daļa no viņiem iesaistījušies apbalvojuma veidošanā un Imantam Ziedonim būtisko vērtību saglabāšanā sadarbībā ar Imanta Ziedoņa fondu “Viegli”.

Arī šogad apbalvojums tiks pasniegts piecās nominācijās.

Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” dibināts 2010. gada pavasarī, lai īstenotu fonda patronam – dzejniekam Imantam Ziedonim – tuvu misiju: “Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties.” Fonda mērķis ir atbalstīt un veicināt jaunradi Latvijā, veicinot Imanta Ziedoņa ideju īstenošanos un vērtību turpināšanos, atbalstot radošas, neparastas idejas un veidojot sabiedriskus projektus, kas atklāj Latvijas skaistumu.





Publicitātes foto