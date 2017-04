Valpurģu naktī Tērvetes dabas parkā valdīs mistērijas

Aprīļa mēneša pēdējās dienas izskaņā, 30. aprīlī, «Latvijas valsts mežu» dabas parkā Tērvetē norisināsies pasākums «Valpurģu nakts pavasarīgās mistērijas», informē parka Tūrisma informācijas centrā. Pasākuma dalībnieki līksmos, maskosies, pārtaps, pumpurosies un salapos.

Rūķu sētā un Rūķu ciemā no pulksten 19 līdz 21 – Krēslas stundā – darbosies Rūķu saimes pārstāvji, ar kuriem kopā varēs izzināt pavasara noslēpumus. Rūķu pilsētā Čiekurē no pulksten 20 līdz 21 varēs dziedāt un dejot kopā ar Čučumuižas rūķiem. Starp Krēslas stundu un tumsas iestāšanos, pulksten 21, brīnumiem apvītajā mežā tiks skatīts īpašs krāsu birums.

Pasaku mežā no pulksten 21 līdz 23 – Nakts stundā – klātesošie jautrosies un maskosies kopā ar brīnumainā meža iemītniekiem, bet atrakciju laukuma estrādē no pulksten 21 līdz 23 baudīs muzikālu un izklaidējošu programmu. Muzicēs grupa «Radio Orchestra», uzstāsies deju grupa no Mārupes «Chill out», un uguns dabu savaldīs apvienība «Soul of Flames». Svētku izskaņā stundu pirms pusnakts būs vērojams zvaigžņu lietus.

Ieeja pasākumā ar dabas parka biļetēm. Pasākuma dalībnieki aicināti ierasties maskās un piedalīties masku parādē, kā arī līdzi ņemt lukturīšus.

Pasākuma dalībniekus gaidīs arī gaisa taku instruktori. Savukārt Tauriņu mājā no pulksten 19 līdz 2 būs redzama krēslas tauriņu parāde un gaismu spēles. Atrakcija un tauriņu mājas apmeklējums gan nav iekļauti pasākuma biļetes cenā.

Vairāk informācijas par pasākumu telefoniski (28309394), e-pastā (tervete@lvm.lv), kā arī www.mammadaba.lv, www.facebook.com («Latvijas valsts mežu» dabas parks Tērvetē).







Publicitātes foto