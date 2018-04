“Vecauce” – mācības, ražošana un atjaunotā vēsture (FOTO)

“Gaidām iepirkuma rezultātus. Būvēsim jaunu jaunlopu kūti ar 260 vietām un teļu kūti 270 lopiem. Tas būs kas pavisam jauns. Ideja nākusi no ASV, adaptēta Vācijā, bet es to gribu pielāgot Baltijai. Kūts ēkām būs gaismu caurlaidīgs jumts, jo pētījumi rāda, ka lopiem tā dzīvot ir patīkamāk nekā atrasties tumsā vai ja ir jāapgaismo papildus. Kūtis būs bez sienām – tikai jumts un aizkari. Mazie teļi “Vecaucē” jau tagad dzīvo ārā, arī ziemā. Vēl klāt jāuzbūvē cietmēslu krātuves, ceļi, laukumi. Lauku masīva vidū jau tiek būvēta šķidrmēslu krātuve ar 5000 kubikmetru ietilpību,” par nākotnes plāniem stāsta LLU mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce” direktors Indulis Ieviņš. Viņš saimniecību vada kopš 2014. gada, kad atstājis labi atalgotu privāta konsultanta darbu, vadot un sakārtojot ārvalstu investoru saimniecības, un pārņēmis saimniecību ar visu tās padomju laika mantojumu. Jaunās kūtis direktors dēvē par vienu no savām “dullajām idejām”.



Foto: Raitis Puriņš. Visu rakstu lasiet 26. aprīļa “Zemgales Ziņās”