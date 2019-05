Drosmes un cilvēcības velobrauciens startēs agrāk

Agrākā rītā nekā citus gadus jau devīto reizi beidzamajā maija trešdienā, 25. maijā, no Jelgavas uz Auci dosies Drosmes un cilvēcības velobrauciena dalībnieki. Braucienu informatīvi atbalsta LLU, un tas rīkots sadarbībā ar “Zemgales Ziņām”. Mērķis tas pats, kas iepriekš, proti, atkārtot velomaršrutu, ko 1941. gada jūlijā ekstremālos kara apstākļos veica Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas asistents vēlākais profesors Jānis Āboliņš. Viņš ar velosipēdu no Jelgavas uz Auci brauca, lai glābtu savus kolēģus, ko nacisma režīma varas kalpi bija apcietinājuši un kuri nedēļu vēlāk pie Auces Putnu mežā tika noslepkavoti. Vienu no apcietinātajiem kolēģiem – mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce” direktoru Paulu Dermani – viņam izdevās glābt.

Starts pie Jelgavas pils (laiks vēl tiks precizēts), noslēgums – pie mācību un pētījumu saimniecības “Vecauce”. Tie, kuriem nav iespējas veikt visu ceļu, aicināti braukt līdz pirmajai pieturai Glūdas pagasta Garajos kalnos pie memoriāla 443 nogalināto Ģintermuižas slimnieku piemiņai.

Pieteikšanās braucienam pa tālruni 29549904.

Foto: no arhīva