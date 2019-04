Dzelzceļa muzejs aicina uz industriālo pārgājienu Jelgavā

Sestdien, 13. aprīlī, Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs, sākot industriālo pārgājienu otro sezonu, aicina ikvienu doties aizraujošā sešu stundu pārgājienā Jelgavā - “No lokomotīvju depo līdz agresīvajai vārnai”, informē Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Nora Vrubļevska.

Pārgājiena dalībnieki varēs iepazīt Jelgavas bijušo lokomotīvju depo, Ģintermuižas slimnīcu, Jelgavas tipveida arhitektūru un vecpilsētu, vēsturisko spēkratu kolekciju “Anru motors”, kā arī citus objektus. Pārgājiena maršruts plānots 14 kilometru garumā un tas būs ne tikai vizuāli interesants, bet arī papildināts ar stāstiem par dzelzceļu un industriālajiem objektiem.

Pulcēšanās pārgājienam notiks Dzelzceļa muzeja Jelgavas ekspozīcijā, Stacijas ielā 3, Jelgavā no pulksten 10.30. Interesentiem ir iespējams doties uz Jelgavu arī ar vilcienu no Rīgas, kas no Rīgas pasažieru stacijas atiet pulksten 9.40 un Jelgavas stacijā pienāk pulksten 10.25.

Pārgājiena laikā tiks apskatīti šādi objekti:

Dzelzceļa muzeja Jelgavas ekspozīcijas ēka, kas ir tipiska dzelzceļnieku dzīvojamā ēka un kas celta 1904. gadā.

Divlīmeņu dzelzceļš, kas ved uz Ventspils un Dobeles virzieniem, un tam līdzās esošā biomasas koģenerācijas stacija “Fortum”.

Ģintermuižas parks un psihoneiroloģiskā slimnīca, par kuras teju 120 gadus seno vēsturi uzzināsim garīgās veselības aprūpes vēstures muzejā “Ģintermuiža”.

Tabora kapi un ar dēkām apvītā agresīvā vārna.

Filozofu iela un tajā esošā latviešu teātra tēva Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja ēka, Jelgavas tipveida arhitektūra un, tai pretstatā, senākā Jelgavas daļa Vecpilsētas ielā.

Pikniks skvērā pie Jelgavas kultūras nama.

“Anru motors” vēsturisko spēkratu kolekcija un tam līdzās esošā slimnīca, cietums.

Bijušās Cukurfabrikas teritorija un multimediāla prezentācija par vienu no trīs Latvijas cukurfabrikām.

Bijušais Jelgavas lokomotīvju depo un tajā izvietotās Dzelzceļa muzeja lokomotīves un vagoni – leģendām apvītais bruņotais salonvagons, dīzeļlokomotīve 2M62-0001, tautā saukta par kapeiku, tvaika lokomotīves un salonvagons.

Dzelzceļnieku dzīvojamo māju kolonija.

Tilts pār Lielupi un iespēja piedzīvot sajūtas, kad blakus gājējiem vienlaicīgi pār tiltu brauc vairāk kā 100 tonnas smaga lokomotīve.

Pārgājiena noslēgums ir paredzēts ap pulksten 17 pie Jelgavas stacijas. Vilcieni uz Rīgu atiet pulksten 17.19 un pulksten 18.28.

Pārgājienu vadīs Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Nora Vrubļevska un Jelgavas ekspozīcijas un izstāžu kuratore Ilze Freiberga.

Pieteikšanās un vairāk informācijas pa telefonu 20032331 vai e-pastu: nora.vrublevska@ldz.lv , mājaslapā: www.railwaymuseum.lv . Dalībnieku skaits pārgājienā ir ierobežots.

Dalības maksa pārgājienā ir 5 eiro pieaugušajiem, 3,50 eiro bērniem un ziedojums pēc paša izvēles Ģintermuižas muzejam un “Anru motors”.

Pārgājiena dalībniekiem līdzi jāņem laika apstākļiem atbilstošs apģērbs un apavi, atstarojošā veste, ziedojumu nauda Ģintermuižas muzejam un “Anru motors”, kā arī ēdiens un dzēriens piknika pauzei.

Tā kā apmeklēsim paaugstinātas bīstamības zonas (sliežu ceļu klātesamība, Jelgavas lokomotīvju depo, tam pieguļošās teritorijas, utt.) vecākiem lūgums uzmanīgi izvērtēt sava mazgadīgā bērna līdzdalību šajā pārgājienā! Iesakām pārgājienā doties bērniem, sākot no 7 gadu vecuma.

Gribi uzzināt vairāk par Dzelzceļa muzeju? Seko jaunumiem “Facebook” lapā vai “Instagram” @latvianrailwaymuseum un skaties video par dzelzceļa vēsturi “Youtube” kanālā https://ej.uz/latvianrailwaymuseum

Foto: Ivars Veiliņš