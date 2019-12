Dzīvnieku aizstāvji pirms Ziemassvētkiem aicina uz žēlsirdības akciju pie lopkautuves

Otrdien, 17. decembrī pie vienas no Latvijas lopkautuvēm Zemgalē notiks dzīvnieku draugu kustības "Riga Animal Save" Ziemassvētku žēlsirdības akcija dzīvniekiem, kas tiek vesti uz nokaušanu. Līdz ar to šogad jau otro reizi notiks vigils (no latīņu “vigilia” – nomods) – līdzjūtības akcija, kurā ikviens ir aicināts kļūt par liecinieku dzīvniekiem, ko ved uz lopkautuvi, informē “Riga Animal Save” komanda.

Šā gada 7. oktobrī līdzīga akcija norisinājās pie lopkautuves Cēsīs, kur pulcējās aptuveni 30 dzīvnieku aizstāvji, kas pēc vienošanās ar uzņēmuma vadību pietuvojās smagajā automašīnās vestajām govīm un teļiem. Šoreiz akcija notiks pie kādas no lopkautuvēm Zemgalē.

Kā akcijas aprakstā norāda tās rīkotāji: "Laikā, kad gaidām vienus no gada skaistākajiem svētkiem, bieži pārdomājam un izvērtējam paveikto, koncentrējamies uz saviem tuvākajiem un nereti arī iesaistāmies labdarības akcijās. Aicinām savās domās ielaist arī dzīvniekus, kuri cauru gadu ikdienā mums paliek neredzami, bet daudziem Latvijā atradīsies uz šķīvjiem Ziemassvētku mielastā. Šī miermīlīgā akcija ir aicinājums būt godīgiem – pret sevi un pret viņiem. Ja mums rūp ar dzīvniekiem notiekošais, nepievērsim uz to acis!"

Dzīvnieku aizstāvji šādas klusas pulcēšanās pie lopkautuvēm plāno īstenot regulāri, lai pievērstu uzmanību dzīvniekiem un veicinātu diskusijas par cieņpilnu izturēšanos pret tiem.

"Riga Animal Save" ir starptautiskās dzīvnieku aizstāvju kustības "Animal Save Movement" atzars Latvijā, kas cenšas pievērstu uzmanību govīm, cūkām, vistām, aitām un citiem dzīvniekiem, ko ik dienu nogalina kā daļu no gaļas, piena, olu un vilnas ražošanas cikla.

“Mēs apzināmies, ka tas ir neparasti, taču vēlamies akcijas norises vietu nepubliskot. Kāpēc? Jo nevēlamies konfliktēt ar nevienu uzņēmumu vai vērsties pret konkrētu kautuvi vai tās darbiniekiem. Mēs vēlamies, lai uzmanības centrā ir paši dzīvnieki un akcijas ideja: līdzjūtības, žēlsirdības veicināšana veicināšana. Akcija ir saskaņota ar pašvaldību un lopkautuvi, bet nevēlamies lieki pievērst uzmanību konkrētam uzņēmumam, tāpēc precīzu norises vietu izziņosim īsi pirms akcijas,” raksta "Riga Animal Save" pārstāvji.

Savā “Facebook” lapā viņi aicina: ”Pievienojies mums otrdien,, 17. decembrī. Lai iesaistītos, palīdzētu vai uzzinātu vairāk, lūdzu, piesakies: https://docs.google.com/forms/d/1mbK7d86ZaRfrXn7vMRHacErBt_cC_31xGjBl3bWoBWk/

Kā nokļūt: dosimies ar personīgajiem auto un kolektīvi ar sabiedrisko transportu – par to pirms akcijas sazināsimies ar visiem, kas pieteikušies kā "Going".

Par akcijas norisi vairāk var uzzināt "Facebook" lapā.

Foto: “Riga Animal Save” arhīvs