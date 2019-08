FKTK aicina AS “PNB banka” klientus gaidīt aktuālo informāciju par garantētās atlīdzības izmaksu un vēl nedoties uz “PNB banka” un “Citadele” filiālēm

Ņemot vērā atbildīgo institūciju pieņemtos lēmumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir apturējusi AS “PNB Banka” finanšu pakalpojumu sniegšanu un pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamību. FKTK prioritāte šobrīd ir sākt klientu noguldījumu izmaksu līdz 100 000 eiro pēc iespējas ātrāk. Pašlaik FKTK intensīvi strādā un sadarbojas ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), lai klientiem sniegtu informāciju par garantēto atlīdzību izmaksu kārtību, ko veiks AS “Citadele banka”. Kā būs izstrādāta precīza garantētās atlīdzības izmaksas kārtība, FKTK par to paziņos, informē FKTK Komunikācijas daļa.

FKTK garantēto atlīdzību izmaksu ir uzticējusi veikt AS “Citadele banka”, izvērtējot bankas klientu interesēm atbilstošāko risinājumu un ņemot vērā tās tehnisko nodrošinājumu. Likums paredz, ka garantētās atlīdzības izmaksas jāuzsāk ne vēlāk kā astotajā darba dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās (t.i. ne vēlāk kā 27.08.), taču tiek veiktas darbības, lai izmaksas uzsāktu pēc iespējas ātrāk. Jau šobrīd bankas klientiem, kuriem ir atvērts konts citā bankā ir iespēja vērsties VSAA ar iesniegumu par konta maiņu pensijas vai pabalsta turpmākai saņemšanai. Tiem klientiem, kam nav konta citā bankā, lūgums sagaidīt informāciju par garantētās atlīdzības izmaksu, ko nodrošinās AS “Citadele banka”.

“Par izmaksu kārtību un darbībām, kas jāveic AS “PNB Banka” klientiem, lai savus esošos noguldījumus būtu iespējams saņemt ērti un ātri, paziņosim tuvākajā laikā. Šobrīd aicinām AS “PNB banka” klientus gaidīt turpmāko informāciju par garantētās atlīdzības izmaksu kārtību, un patlaban nedoties uz AS “PNB banka” un AS “Citadele banka” filiālēm ,” informē FKTK priekšsēdētāja Kristīne Černaja-Mežmale.

FKTK aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai FKTK mājaslapā un medijos.

Saskaņā ar likumu privātpersonām un uzņēmumiem valsts garantē noguldījuma apmaksu pilnā apmērā līdz 100 000 eiro jebkurā valūtā. 99,2 procentiem bankas klientu būs iespēja saņemt atpakaļ visus savus bankā noguldītos līdzekļus. Pēc aktuālajiem datiem, AS “PNB banka” klientiem no Noguldījumu garantiju fonda būs jāizmaksā 279 tūkstoši eiro.

Bankas nonākšana šī brīža situācijā ir saistīta ar kapitāla nepietiekamību un nespēju ievērot regulējošās prasības. Jau tuvākajā laikā sekos lēmumi par turpmākajiem soļiem pēc bankas darbības apturēšanas, tai skaitā iesniegts maksātnespējas pieteikums tiesā.

Foto: pixabay.com