Siltumapgādes uzņēmums SIA “Fortum Jelgava” spēj nodrošināt jaunajiem noteikumiem atbilstošu karstā ūdens temperatūru, taču dažkārt pret ir paši mājokļu iedzīvotāji, informēja uzņēmuma vadītāja Aina Bataraga.



Lai arī no šodienas dzīvojamo māju pārvaldītāju pienākums ir pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par plus 55 grādiem, ir daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji, kas lēmuši par zemākas temperatūras nodrošināšanu un šāda prasība ir nostiprināta arī līgumā ar siltuma piegādātāju. Taču ir daļa iedzīvotāju, kas lūdzu nodrošināt vēl augstāku temperatūru.

“Tad mēs viņus brīdinām par riskiem, kas var rasties. Ar pārāk karstu ūdeni var apdedzināties, tāpat arī caurules aizaug ātrāk – tāpat kā tējkannā, sildot ūdeni,” stāstīja A.Bataraga.

Šādos gadījumos aug arī mājas izmaksas par karsto ūdeni.

Ūdens temperatūra siltummainī tiek regulēta ar automātikas palīdzību un temperatūras starpībai starp siltummainī nodrošināto un dzīvoklī esošo nevajadzētu būt ievērojamai, stāstīja A.Bataraga. Taču ūdens temperatūru spēj samazināt komunikāciju stāvoklis, piemēram, cauruļu aizaugumi.

No piektdienas legionelozes jeb tā dēvētās “Leģionāru slimības” inficēšanās risku mazināšanai karstā ūdens temperatūrai mājokļos jābūt ne zemākai par plus 55 grādiem pēc celsija.

Ar mērķi mazināt iespēju dzīvojamo māju iedzīvotājiem inficēties ar legionelozi, turpmāk dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir paredzēts pienākums pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par plus 55 grādiem. To paredz šogad 6.marta Ministru kabineta sēdē apstiprinātie grozījumi dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumos, kas stājās spēkā šodien.

“Legionella spp.” var būtiski savairoties ūdens apgādes sistēmās temperatūras robežās no plus 20 grādiem līdz plus 45 grādiem pēc Celsija, savukārt, palielinoties ūdens temperatūrai virs plus 50 grādiem līdz plus 60 grādiem, baktērija iet bojā. Tādēļ tika noteikts pienākums dzīvojamās mājas pārvaldītājiem turpmāk pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par plus 55 grādiem.





